SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Tam 25.000 TL toplu para ödenecek: Son dakika başvurular açıldı

Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK ve BAĞ-KUR'LU kadın çalışanlara müjdeli bir haber verdi. Başvuru yaparak SGK'ya dilekçe yazan kadınlar, tek seferde alabilecekleri 25.000 TL'lik ödemeyi bayram öncesinde alacaklar. Bu haber, milyonlarca kadın çalışan için çifte bayram sevinci yarattı. SGK, özellikle kadın çalışanlara yönelik yeni bir ödeme duyurusu yaptı ve hesaplara nakit destek ödemesi yapacak. Tek şart ise dilekçe vermek. SGK'ya yazılı başvuru yaparak bayram öncesinde toplu para ödemesinden faydalanabilirsiniz. SGK'nın toplu para ödemesi ile ilgili diğer detayları haberimizde... SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı ve genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bir dizi ödeme müjdesi verilmeye devam ediyor. Bu kez, sosyal güvenlik kurumu tarafından kadın çalışanlara verilecek toplu para ödemesi haberi geldi. Gerekli şartları sağlayan ve başvuru yapan kadın çalışanlar, 25 bin TL'ye kadar toplu para ödemesi alabilecekler. Bu ödeme, doğum yapmış kadınlar için geçerli olacak. Doğum sonrasında, kadın çalışanlar iş göremezlik raporu ödeneği talep etmek için SGK'ya dilekçe verebilecekler. Bu ödeme ayrıca "doğum parası" olarak da bilinmektedir. SSK ve BAĞ-KUR'LU kadın çalışanlar, SGK tarafından yapılan ödemenin belirli şartlarını karşıladığı takdirde yararlanabilecekler.
GEREKLİ ŞARTLAR
SGK, SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında bir ödeme yapmaktadır. Ancak, bu ödeme için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kadınların 25.000 TL toplu ödeme alabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir: Kadınların doğumdan önceki yılda en az 90 gün sigorta primi ödemiş olmaları gerekmektedir. Doğum iznine başlamadan önce işten ayrılan kadınlar bu hakka sahip olamazlar. Kadınların işyerindeki sigortalılıklarını korumaları gerekmektedir. İhbar süresi içinde, yani 112 gün içinde işyerinde çalışma yapılamaz. Ayrıca çalışan kadınlar, işyerinde doktor raporu ibraz etmek zorundadır. Diğer işlemler iş istasyonu tarafından yürütülecektir. Doğum yardımı, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 haftayı kapsamaktadır. Kadınların SGK'dan doğum yardımı alabilmeleri için yazılı dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İkiz doğumlarda daha yüksek miktarda ödeme yapılır.