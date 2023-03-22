SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat! Flaş zam kararı çıktı: En düşük emekli maaşı bu miktara sabitlendi!







TÜİK Verilerine Göre Hesaplanan Zamlı Maaş ve İkramiyeler







En Düşük Emekli Maaşı Tutarı Belli Oldu

4A ve 4B çalışan gruplarına mensup emekliler, yeni maaş ve ikramiyelerin açıklandı. En düşük emekli maaşı tutarı 6.050 TL.Emekliler Temmuz ayında alacakları zam ve ikramiye tutarlarını merakla bekliyor. Uzun tartışmaların ardından enflasyon verileri açıklandı ve maaşları şekillendirmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, hesaplanan zamlı maaşlar emeklilerin yüzünü güldürecek. Arttırılacak emekli maaşlarına 6 aylık zammın dışında ikramiyeler de eklendi.Açıklanan son veriler Bağ Kur esnafının 6.000 TL tutarında zamlı maaş alacağını ortaya koyuyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar ise 6.700 TL alacak. En düşük emekli maaşı tutarının ise 6.050 TL olacağı belirlendi.