SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat! Flaş zam kararı çıktı: En düşük emekli maaşı bu miktara sabitlendi!

4A ve 4B çalışan gruplarına mensup emekliler, yeni maaş ve ikramiyelerin açıklandı. En düşük emekli maaşı tutarı 6.050 TL.
TÜİK Verilerine Göre Hesaplanan Zamlı Maaş ve İkramiyeler
Emekliler Temmuz ayında alacakları zam ve ikramiye tutarlarını merakla bekliyor. Uzun tartışmaların ardından enflasyon verileri açıklandı ve maaşları şekillendirmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, hesaplanan zamlı maaşlar emeklilerin yüzünü güldürecek. Arttırılacak emekli maaşlarına 6 aylık zammın dışında ikramiyeler de eklendi.