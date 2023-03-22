EKONOMİ
22 Mart 2023 - 17:45

SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat! Flaş zam kararı çıktı: En düşük emekli maaşı bu miktara sabitlendi!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ve ikramiyeleri açıklandı

EKONOMİ
22 Mart 2023 - 17:45
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SSK ve Bağkur'lu emekliler dikkat! Flaş zam kararı çıktı: En düşük emekli maaşı bu miktara sabitlendi!
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4A ve 4B çalışan gruplarına mensup emekliler, yeni maaş ve ikramiyelerin açıklandı. En düşük emekli maaşı tutarı 6.050 TL. 

 

TÜİK Verilerine Göre Hesaplanan Zamlı Maaş ve İkramiyeler



Emekliler Temmuz ayında alacakları zam ve ikramiye tutarlarını merakla bekliyor. Uzun tartışmaların ardından enflasyon verileri açıklandı ve maaşları şekillendirmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, hesaplanan zamlı maaşlar emeklilerin yüzünü güldürecek. Arttırılacak emekli maaşlarına 6 aylık zammın dışında ikramiyeler de eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ve ikramiyeleri açıklandı

En Düşük Emekli Maaşı Tutarı Belli Oldu

Açıklanan son veriler Bağ Kur esnafının 6.000 TL tutarında zamlı maaş alacağını ortaya koyuyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar ise 6.700 TL alacak. En düşük emekli maaşı tutarının ise 6.050 TL olacağı belirlendi. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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