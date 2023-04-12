KAMU PERSONELİ
12 Nisan 2023 - 20:15

SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! O 5 güne dikkat: Hesaplara 9500 TL para yatırılacak: Hemen kontrol edin

Emeklilere emekli ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da bulunan tüm emekliler, tahsis numaralarına göre ödeme yapılacak günü öğrenebilirler. Nisan ayında emekli olanlar 9 bin 500 TL alacaklar. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
12 Nisan 2023 - 20:15
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SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! O 5 güne dikkat: Hesaplara 9500 TL para yatırılacak: Hemen kontrol edin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7 Bin 500 TL'ye yükseltildi ve Ramazan ayı bayram ikramiyesi de 1000 TL'den 2 Bin TL'ye çıkarıldı. Şimdi, SSK'lılar 14, 15 ve 16 Nisan'da, BAĞ-KUR'lular 17 ve 18 Nisanda ve diğer emekliler ise tahsis numaralarına göre Nisan ayında ödemelerini alacaklar. Bu ödeme, asgari ücretin 8 Bin 500 TL olduğu seviyelerin çok üstünde olan 9 Bin 500 TL'yi kapsıyor. Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamalarıyla birlikte EYT'li emekliler de dahil olmak üzere tüm emekliler ödeme tarihlerini öğrenebilirler.

ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

ödeme



SSK kapsamında ödeme günleri ayın 17, 18, 19 ve 20 olanların tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3 ise 14 Nisan'da ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 1, 8, 6 ise 15 Nisan'da, son rakamı 4, 2, 0 ise 16 Nisan'da ödenecek.

BAĞKUR kapsamında ödeme günleri ayın 25 ve 26 olanların tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1 ise 17 Nisan'da ödenecek. Son rakamı 8, 6, 4, 2, 0 ise ödeme günü ayın 27 ve 28 olduğu için 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te ödenecektir.

EYT'LİLER DE FAYDALANABİLECEK

EYT düzenlemesi Mart ayı başında yürürlüğe girdi ve hak sahiplerinin başvuru süreci başladı. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlandı. Ayrıca, Mart ayında başvuru yapan EYT'liler, Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi aldılar. Toplamda 1,6 milyondan fazla EYT başvurusu yapıldı ve Emekli Sandığı'na tabi 400 binden fazla memur bulunuyor. Ancak, memurların birçoğu henüz emeklilik başvurusu yapmadı. EYT düzenlemesi, emeklilik hakkı kazanmak için gerekli koşulları yerine getiren ve başvuru yapan kişileri kapsıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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