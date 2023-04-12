SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! O 5 güne dikkat: Hesaplara 9500 TL para yatırılacak: Hemen kontrol edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7 Bin 500 TL'ye yükseltildi ve Ramazan ayı bayram ikramiyesi de 1000 TL'den 2 Bin TL'ye çıkarıldı. Şimdi, SSK'lılar 14, 15 ve 16 Nisan'da, BAĞ-KUR'lular 17 ve 18 Nisanda ve diğer emekliler ise tahsis numaralarına göre Nisan ayında ödemelerini alacaklar. Bu ödeme, asgari ücretin 8 Bin 500 TL olduğu seviyelerin çok üstünde olan 9 Bin 500 TL'yi kapsıyor. Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamalarıyla birlikte EYT'li emekliler de dahil olmak üzere tüm emekliler ödeme tarihlerini öğrenebilirler.
ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
SSK kapsamında ödeme günleri ayın 17, 18, 19 ve 20 olanların tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3 ise 14 Nisan'da ödenecek. Tahsis numarasının son rakamı 1, 8, 6 ise 15 Nisan'da, son rakamı 4, 2, 0 ise 16 Nisan'da ödenecek. BAĞKUR kapsamında ödeme günleri ayın 25 ve 26 olanların tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1 ise 17 Nisan'da ödenecek. Son rakamı 8, 6, 4, 2, 0 ise ödeme günü ayın 27 ve 28 olduğu için 18 Nisan'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te ödenecektir.