SSK ve Bağkur'lulara piyango vurdu! Kadın erkek fark etmiyor: Bu detay 10 yıl erken emekli yapacak

Emekli olmak isteyen ancak yaş sınırına takılan vatandaşlar için önemli yöntemler paylaşıldı. Peki erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ERKEN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜNYaş sınırı dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar için müjdeli haberler tek tek gelmeye devam ediyor. Sigortası erken başlayan ve kadınlar için doğum borçlanması olan kadınların emeklilik tarihleri de erkene çıkıyor. Kadınların bu durumdan faydalanabilmesi için sigorta başladıktan sonra çocuklarının olması gerekiyor. Her çocuk için 2 sene borçlanma uygulanıyor ve 6 seneye kadar yükseliyor. Kadınlar SSK ya da Bağ Kur gözetilmeden 6 sene doğum borçlanmasıyla erken emekli olabiliyor. Erkekler de erken emekli olmak için askerlik borçlanmasını kullanabiliyor.
Askerlik borçlanması ile erkekler 18 ay, 12 ay ve 6 ay borçlanma sürelerini ekleyerek emeklilik tarihlerini daha öne çekebiliyor. Aynı zamanda erken emekli olabilecek gruplardan biri de engelli çocuğu olup çocuğunun bakımını üstlenen anneler için uygulanıyor. 10 sene çalışma süresini dolduran anneler ağır engelli çocuğunun bakımı sebebiyle erken emekli olabiliyor. Bu durumdan faydalanmak için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan ağır engelli raporunun sunulması gerekiyor. Erken emekli olma hakkı olan diğer grup da iş gücünü kaybeden vatandaşlar için uygulanıyor. Sigortalı olarak çalışan ve iş gücünün yüzde 60'ını kaybeden vatandaşlar tam teşekküllü bir hastaneden aldıkları rapor ile birlikte erken emekli olabiliyor. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, maden, metal alanlarında çalışan vatandaşlar yıpranma payı ile birlikte erken emekli olma hakkı elde ediyorlar.