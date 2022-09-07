EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 13:17

Stadyum isim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüpten ikisi Türkiye'de

Araştırmalara göre Galatasaray yıllık 9,6 milyon euro, Fenerbahçe ise yıllık 8 milyon euro ile futbol kulüplerinin stadyum isim sponsorluklarında dünyada en fazlaca kazanan 5 kulüp arasında yer almakta.

EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 13:17
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Stadyum isim sponsorluklarında dünyada en çok kazanan 5 kulüpten ikisi Türkiye’de


Araştırmalara göre futbol kulüplerinin stadyum isim sponsorluklarında dünyada en fazla kazanan 5 kulüp içerisinde yıllık 9,6 milyon euro kazanç ile Galatasaray ve yıllık 8 milyon euro kazanç ile Fenerbahçe de bulunuyor. Stadyum sponsorluğunda zirvede ise Manchester City yer almakta. İngiliz devi, Etihad Airways ile 2011-2021 yılları için yaptığı anlaşma gereği her sene 17 milyon euro kazanıyor.

"Futbol kulüpleri için stadyum sponsorlukları öne çıkan gelir kaynağı”



KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç mevzu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "7405 sayılı Yeni Spor Kanunu ile Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun getirdiği yenilikler ve önemli yükümlülükler bulunuyor. Yeni spor yasasına göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin ekonomik ve mali imkânlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmaları için çaba göstermesi gerekiyor. Ayrıca mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek, denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama ilkelerine uyum göstermek zorundalar. Türkiye'deki futbol kulüpleri için stadyum sponsorlukları da bu kapsamda dikkat çeken gelir kaynağı arasında bulunuyor. Forma sponsorluğunun yanı sıra kulüpler, stadyumlarının ismi hakkını büyük şirketlere vererek gelir ele geçiriyor. Her sezon öncesi stat isim hakkı sponsorlukları ve spor kulüplerinin gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları yeni spor yasasına göre denk bütçe tahsis edilmesi ve gelir-gider dengesinin oluşması için baş aktör rolünde. KPMG Türkiye olarak biz de spor anonim şirketlerinin yeni spor kanunu kapsamında yerine getirmeleri gereken mali yükümlülükleri konusunda birçok platformda bilgilendirmeler yapıyoruz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali disiplinlerinin nasıl olması gerektiği ve yapılacak olan mali denetimin kapsamını aktarıyoruz" dedi.

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