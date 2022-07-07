Star TV Duy Beni konusu ve oyuncuları

Bu akşam itibariyle Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve yaza damga vuracak olan yeni dizi Duy Beni, geniş bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla beklenirken aynı zamanda da araştırılıyor. Özellikle dizinin konusu ve oyuncuları merak edilirken Duy Beni dizisinin uyarlama olup olmadığı da sorgulanıyor.
Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi olan Ekim, bir sabah okula giderken yaşadığı trajik olay sonrasında hayatı en dibinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşına, Leyla’ya araba çarpar ve kaçar.
Leyla’ya çarpıp kaçan araba ise mahalle yakınında zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlamanın ispatlanamaması üzerine okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak ve biraz da faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalledeki üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazanan isimler arasında Ekim bulunmaktadır. Fakat, Ekim’in amacı çocukluk arkadaşı olan Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini sürmektir. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna oldukça emindir. Ekim ile beraber aynı bursu Bekir ve Ayşe de kazanmıştır.
Okula başladıkları ilk günde üçlüye adeta uzaydan gelmiş gibi davranılır. İlk günün sonrasındaysa hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar: Zorbalık!
Zengin okulda bulunan öğrenciler kimi zaman eğlenmek kimi zamansa heyecanlı anlar yaşamak için ‘gelenek’ adı altında kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimseye bir zararı dokunmadığından ise bu duruma pek de ses çıkartılmamıştır. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek: Selim Bender! Hem kişisel hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır ve bu okulda öğrencilerin bir sır sakladıklarının farkındadır.
Yeni dizi Duy Beni konusu nedir?Yayın hayatına başlayacak yeni dizinin yaza damga vurması bekleniyor. Bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında 1. bölümüyle yer alacak dizinin ise konusu merak ediliyor.
Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi olan Ekim, bir sabah okula giderken yaşadığı trajik olay sonrasında hayatı en dibinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşına, Leyla’ya araba çarpar ve kaçar.
Leyla’ya çarpıp kaçan araba ise mahalle yakınında zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlamanın ispatlanamaması üzerine okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak ve biraz da faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalledeki üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazanan isimler arasında Ekim bulunmaktadır. Fakat, Ekim’in amacı çocukluk arkadaşı olan Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini sürmektir. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna oldukça emindir. Ekim ile beraber aynı bursu Bekir ve Ayşe de kazanmıştır.
Okula başladıkları ilk günde üçlüye adeta uzaydan gelmiş gibi davranılır. İlk günün sonrasındaysa hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar: Zorbalık!
Zengin okulda bulunan öğrenciler kimi zaman eğlenmek kimi zamansa heyecanlı anlar yaşamak için ‘gelenek’ adı altında kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimseye bir zararı dokunmadığından ise bu duruma pek de ses çıkartılmamıştır. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek: Selim Bender! Hem kişisel hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır ve bu okulda öğrencilerin bir sır sakladıklarının farkındadır.