Dizi
07 Temmuz 2022 - 18:49

Star TV Duy Beni konusu ve oyuncuları

Star TV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Duy Beni adlı dizi, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Dizinin ilk bölümün ekranlar gelmesine saatler kala dizi hakkında pek çok detay merak ediliyor. En çok merak edilen konular arasında ise yaza damga vuracak olan yeni dizi Duy Beni'nin konusu yer alıyor. Aynı zamanda yeni dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı da araştırılanlar arasında yer alıyor.

Dizi
07 Temmuz 2022 - 18:49
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Star TV Duy Beni konusu ve oyuncuları
Bu akşam itibariyle Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve yaza damga vuracak olan yeni dizi Duy Beni, geniş bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla beklenirken aynı zamanda da araştırılıyor. Özellikle dizinin konusu ve oyuncuları merak edilirken Duy Beni dizisinin uyarlama olup olmadığı da sorgulanıyor.

Yeni dizi Duy Beni konusu nedir?

Yayın hayatına başlayacak yeni dizinin yaza damga vurması bekleniyor. Bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında 1. bölümüyle yer alacak dizinin ise konusu merak ediliyor.

Duy beni ekim

Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi olan Ekim, bir sabah okula giderken yaşadığı trajik olay sonrasında hayatı en dibinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşına, Leyla’ya araba çarpar ve kaçar.

duy beni 2

Leyla’ya çarpıp kaçan araba ise mahalle yakınında zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlamanın ispatlanamaması üzerine okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak ve biraz da faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalledeki üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazanan isimler arasında Ekim bulunmaktadır. Fakat, Ekim’in amacı çocukluk arkadaşı olan Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini sürmektir. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna oldukça emindir. Ekim ile beraber aynı bursu Bekir ve Ayşe de kazanmıştır.

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Okula başladıkları ilk günde üçlüye adeta uzaydan gelmiş gibi davranılır. İlk günün sonrasındaysa hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar: Zorbalık!

duy beni 3

Zengin okulda bulunan öğrenciler kimi zaman eğlenmek kimi zamansa heyecanlı anlar yaşamak için ‘gelenek’ adı altında kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimseye bir zararı dokunmadığından ise bu duruma pek de ses çıkartılmamıştır. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek: Selim Bender! Hem kişisel hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır ve bu okulda öğrencilerin bir sır sakladıklarının farkındadır.

duy beni 5

Duy Beni dizi oyuncular

Merak edilen bir diğer konular arsında ise dizinin geniş oyuncu kadrosu içerisinde hangi isimlerin yer aldığı oldu. Star TV’nin yeni dizisi Duy Beni'nin oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız ve Durul Bazan ve Murat Daltaban ve Bedia Ener gibi birçok isim bulunmaktadır.

duybeni uyarlama mı

Duy Beni dizisi uyarlama mıdır?

Bu akşam (7 Temmuz Perşembe) itibariyle Star TV ekranlarında boy gösterecek olan Duy Beni adlı yeni dizinin uyarlama olup olmadığı oldukça merak edilen konular arsında yer aldı. Araştırılan konular arasında yer alan bu soruyu yanıtlamak gerekirse, Duy Beni adlı dizi uyarlama değildir. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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