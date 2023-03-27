Star TV'nin dikiş tutturamayan dizisi için erken final kararı! Hayranları şok olacak: Son bölümle bileti kesildi







GECENİN UCUNDA FİNAL YAPIYOR







Sonbahar yapraklarının ardından ekranda pek çok dizi sonbaharını yaşıyor. Reytinglerin düşmesi sebebiyle Star TV'nin sevilen dizisi de final kararı aldı. Usta oyuncuların yanı sıra, genç yıldızların da rol aldığı dizi, ne yazık ki beklenen ilgiyi göremedi. Uzun süre ekranlarda kalmaya niyetli olan yapım, hayal kırıklığına uğrattı ve seyircilerini üzdü.Salı akşamları ekranlara gelen ve Peride Celal'in romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisi, 25 Nisan tarihinde yayınlanacak 21. bölümüyle final yapacak. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı yapım, maalesef diğer dizi yapımlarının gerisinde kalarak beklenen ilgiyi göremedi. Dizide Bestemsu Özdemir, Zuhal Olcay, Sarp Levendoğlu, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Tuba Ünsal, Aleyna Özgeçen, Hazal Şenel, Ebru Aykaç, Aysun Metiner, Tugay Bahşi, Levent Özdilek, Cem Avnayim, Şencan Güleryüz ve Gonca Yakut gibi başarılı oyuncular da yer almıştı. Yapımın aynı zamanda yapım ortağı olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun üzgün oldukları final kararının, yurt dışı satışları nedeniyle alındığı biliniyor.