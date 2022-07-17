Star TV'nin iddialı dizisi 'Yalı Çapkını'na Gülçin Santırcıoğlu transfer oldu

"Gülçin Santırcıoğlu'nun Yalı Çapkını transferi"

Star TV, OGM Pictures’ın sahibi Onur Güvenatam ile anlaştı ve 'Yalı Çapkını' isimli dizinin kanalda yayınlanması için imzaları attı. Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Doğukan Polat gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Cansu Fırıncı, Hülya Duyar ve Yiğit Tuncay'ın yanı sıra flaş bir isim daha dahil edildi.Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep’e benzetilen ve performansıyla herkes kendisine hayran bırakan Gülçin Santırcıoğlu, dizide yer almak için yapım şirketiyle anlaşmaya vardı. Daha önceden (Elveda Rumeli, Kara Ekmek, Hercai gibi dizilerde yer alan Santarcıoğlu, ‘Yalı çapkını’ dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak.Gülçin Santırcıoğlu, dizide bel kemiği rolünü üstlenecek ve “İfakat” karakterine hayat verecek. Star TV'nin merakla beklenen dizisinin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak ve dizinin yönetmenliğini de Burcu Alptekin üstlenecek. Star TV'nin çok iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Yalı Çapkını için oyuncu seçimlerinin hala devam ettiği de gelen bilgiler arasında.