Star TV'nin sevilen dizisi için flaş karar! O sahneden sonra fişi çekildi: Final yapacak!







GECENİN UCUNDA HAKKINDA







NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU'NUN TELEVİZYON KARİYERİ





Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda', Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanması ve farklı bir dünyaya girmesini konu alıyor. 11 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle Star TV'de ekrana gelecek olan dizi, 26. bölümüyle final yapacak.24'üncü bölümde Macide, Kazım'ın gerçek yüzünü öğrenir ve ne yapacağını bilemez hale gelir. Ancak Nazlı ile bir plan yaparak Kazım'ı etkisiz hale getirmeye karar verir ve sonunda planlarını gerçekleştirirler. Dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş yer alırken, yönetmenliğini Barış Erçetin üstleniyor. Senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alırken, proje tasarımını Başar Başaran ve Emre Özdür yapıyor.Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ikilisi Türk televizyon ve sinema dünyasının önde gelen isimlerindendir. Kadir Doğulu, 19 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında başlamış ve birçok dizi ve filmde rol almıştır. En çok tanındığı yapımlar arasında "Muhteşem Yüzyıl", "Karadayı" ve "Söz" gibi diziler bulunur. Neslihan Atagül ise 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa 2006 yılında başlamıştır ve birçok dizi ve filmde yer almıştır. En bilinen yapımları arasında "Aşk ve Ceza", "Fatih Harbiye" ve "Kara Sevda" gibi diziler yer alır. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında evlenmiştir ve mutlu bir evlilikleri vardır. İkili ayrıca birçok reklam filminde de birlikte yer almıştır.