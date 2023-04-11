Dizi
11 Nisan 2023 - 13:30

Star TV'nin sevilen dizisi için flaş karar! O sahneden sonra fişi çekildi: Final yapacak!

Sevilen dizi, STAR TV tarafından resmen bitirildi. Yapımcılar, dizinin 26. bölümü ile final yapacağını duyurdular. Ayrıntılar haberimizde...

Dizi
11 Nisan 2023 - 13:30
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Star TV'nin sevilen dizisi için flaş karar! O sahneden sonra fişi çekildi: Final yapacak!


Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda', Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanması ve farklı bir dünyaya girmesini konu alıyor. 11 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle Star TV'de ekrana gelecek olan dizi, 26. bölümüyle final yapacak.

GECENİN UCUNDA HAKKINDA

gecenin ucunda



24'üncü bölümde Macide, Kazım'ın gerçek yüzünü öğrenir ve ne yapacağını bilemez hale gelir. Ancak Nazlı ile bir plan yaparak Kazım'ı etkisiz hale getirmeye karar verir ve sonunda planlarını gerçekleştirirler.

Dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş yer alırken, yönetmenliğini Barış Erçetin üstleniyor. Senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alırken, proje tasarımını Başar Başaran ve Emre Özdür yapıyor.

NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU'NUN TELEVİZYON KARİYERİ

kadir doğulu neslihan atagül

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ikilisi Türk televizyon ve sinema dünyasının önde gelen isimlerindendir. Kadir Doğulu, 19 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında başlamış ve birçok dizi ve filmde rol almıştır. En çok tanındığı yapımlar arasında "Muhteşem Yüzyıl", "Karadayı" ve "Söz" gibi diziler bulunur.

Neslihan Atagül ise 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa 2006 yılında başlamıştır ve birçok dizi ve filmde yer almıştır. En bilinen yapımları arasında "Aşk ve Ceza", "Fatih Harbiye" ve "Kara Sevda" gibi diziler yer alır.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında evlenmiştir ve mutlu bir evlilikleri vardır. İkili ayrıca birçok reklam filminde de birlikte yer almıştır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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