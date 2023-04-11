Star TV'nin sevilen dizisi için flaş karar! O sahneden sonra fişi çekildi: Final yapacak!

Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Gecenin Ucunda', Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanması ve farklı bir dünyaya girmesini konu alıyor. 11 Nisan Salı akşamı yeni bölümüyle Star TV'de ekrana gelecek olan dizi, 26. bölümüyle final yapacak.
GECENİN UCUNDA HAKKINDA
24'üncü bölümde Macide, Kazım'ın gerçek yüzünü öğrenir ve ne yapacağını bilemez hale gelir. Ancak Nazlı ile bir plan yaparak Kazım'ı etkisiz hale getirmeye karar verir ve sonunda planlarını gerçekleştirirler. Dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş yer alırken, yönetmenliğini Barış Erçetin üstleniyor. Senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alırken, proje tasarımını Başar Başaran ve Emre Özdür yapıyor.