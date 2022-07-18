Ortaks Yapım izamsını taşıyan ve başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç'un oynadığı 'Kiralık Aşk' dizisi, 2015 yılı ile 2017 yılları arasında yayınlanmıştı. Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi elde eden dizi iki sezon boyunca yayaın hayatını sürdürdü ve 2017 yılında final bölümüyle ekranlara veda etti.
Dizi
18 Temmuz 2022 - 00:39
Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!
2015 yılında Star TV'de yayın hayatına başlayan 'Kiralık Aşk' dizisi, 2017 yılında yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Geniş bir kitle tarafından oldukça fazla sevilen romantik-komedi dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara döndü.
Dizi
18 Temmuz 2022 - 00:39