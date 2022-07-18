Dizi
18 Temmuz 2022 - 00:39

Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!

2015 yılında Star TV'de yayın hayatına başlayan 'Kiralık Aşk' dizisi, 2017 yılında yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Geniş bir kitle tarafından oldukça fazla sevilen romantik-komedi dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara döndü.

Dizi
18 Temmuz 2022 - 00:39
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Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!
Ortaks Yapım izamsını taşıyan ve başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç'un oynadığı 'Kiralık Aşk' dizisi, 2015 yılı ile 2017 yılları arasında yayınlanmıştı. Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi elde eden dizi iki sezon boyunca yayaın hayatını sürdürdü ve 2017 yılında final bölümüyle ekranlara veda etti.

Kiralık Aşk dizisinin konusu

Kiralık Aşk dizisi tekrar bölümleriyle izleyicilerine yeniden merhaba dedi

7'den 70' herkes tarafından ilgiyle takip edilen Kiralık Aşk dizisi, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Haftaiçi hergün saatler 15.45'i gösterdiğinde Star TV ekranlarında olacak olan Kiralık Aşk dizisi, verdiği bu haberle özellikle dizinin müdavimlerini çok fazla sevindirid.

Kiralık Aşk dizisinin konusu

Abisinden dolayı borcun içine giren Defne, çaresiz kalır. Ne yapacağını bilemez haldeyken entrikalar kraliçesi Neriman, eşi Necmi yeğeni Ömer ile Defne'yin yakınlaştırmak için elinden geleni yapmaya başlar. Neriman'ın asıl amacı Ömer ile Defne'yi evlendirmek ve kayınbabası Hulusi Bey’ in köşküne konmak ister. köşke konmaktır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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