Star TV'nin sevilen dizisi 'Kiralık Aşk' yeniden ekranlara döndü!

Kiralık Aşk dizisi tekrar bölümleriyle izleyicilerine yeniden merhaba dedi

Kiralık Aşk dizisinin konusu

Ortaks Yapım izamsını taşıyan ve başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç'un oynadığı 'Kiralık Aşk' dizisi, 2015 yılı ile 2017 yılları arasında yayınlanmıştı. Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi elde eden dizi iki sezon boyunca yayaın hayatını sürdürdü ve 2017 yılında final bölümüyle ekranlara veda etti.7'den 70' herkes tarafından ilgiyle takip edilen Kiralık Aşk dizisi, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Haftaiçi hergün saatler 15.45'i gösterdiğinde Star TV ekranlarında olacak olan Kiralık Aşk dizisi, verdiği bu haberle özellikle dizinin müdavimlerini çok fazla sevindirid.Abisinden dolayı borcun içine giren Defne, çaresiz kalır. Ne yapacağını bilemez haldeyken entrikalar kraliçesi Neriman, eşi Necmi yeğeni Ömer ile Defne'yin yakınlaştırmak için elinden geleni yapmaya başlar. Neriman'ın asıl amacı Ömer ile Defne'yi evlendirmek ve kayınbabası Hulusi Bey’ in köşküne konmak ister. köşke konmaktır.