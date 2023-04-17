Star TV o dizinin fişini çekti! İddialı başlamıştı, hüsrana uğradı: Ünlü oyuncu duyurdu













İŞTE TUBA ÜNSAL'IN PAYLAŞIMI





Tuba Ünsal, "Gecenin Ucunda" dizisiyle ilgili bir veda mesajı paylaştı. Ünsal, Kazım'ın eşi Nermin rolüyle başladığı bu macerada, teklifi kabul etmeden önce çok düşündüğünü ve sonrasında iyi ki dediği bir işe dönüştüğünü belirtti. Başar ve Emre TMC Film ailesiyle harika bir dünya kurduklarını ve onu bu dünyaya acıyla büyüyen bir Nermin olarak dahil ettiklerini ifade etti. Ayrıca, rol arkadaşları Zuhal Olcay, Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Özge Özder, Bestemsu Özdemir, Sarp Levendoğlu, Bertan Asllani ve Şencan Güleryüz'ün desteğiyle eğlenceli ve huzurlu bir set ortamı olduğunu belirtti. Ve son olarak, "Gecenin Ucunda" macerasının sona erdiğini ama başka maceralarda görüşmek üzere ayrıldıklarını söyledi."Gecenin Ucunda" dizisi, yüksek reytinglerle başlamasına rağmen zamanla reytingleri azaldı ve Star TV yönetimi final kararı aldı. Tuba Ünsal'ın paylaştığı veda mesajı, diziye hayat veren oyuncuların birbirleriyle olan samimi bağlarını ve setteki keyifli anıları yansıtıyor. Tuba Ünsal'ın bu duygusal mesajı, "Gecenin Ucunda" dizisine olan bağlılığını ve sette yaşanan samimi ilişkileri yansıtması açısından hayranlarını etkiledi. Dizinin final bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler için de bu mesaj, dizinin sonuna yaklaşıldığını gösterirken aynı zamanda dizide yer alan oyuncuların birbirleriyle olan bağlarının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.