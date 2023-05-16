Star TV o dizinin fişini çekti! Kimse bu kadar hızlı final beklemiyordu







YÜZ YILLIK MUCİZE FİNAL TARİHİ







Başarılı isimlerin yer aldığı Yüz Yıllık Mucize perşembe akşamları ekranlarda yer alırken yeni sezonda olmayacağı konuşulmaya başlandı. Konusu dikkatleri çekerken final yapacağı iddiaları gündemde yer aldı. Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un bulunduğu dizinin akıbeti hakkında tüm detaylar...Yüz Yıllık Mucize dizisi reyting sıralamalarında beklediği karşılığı bulamaması üzerine Star TV'den şaşırtan karar geldi. 15 Haziran'da 13. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin finali yaşanacak. Geçtiğimiz hafta verilerine bakılarak Yüz Yıllık Mucize ilk on içerisinde yer alamadı. AB puan türünde ise sekizinci sırada yer aldı.