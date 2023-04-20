Star TV o dizisinin fişini çekti! Kadrodaki yıldızlar yetmedi: Final yapıyor







REYTİNGLER BEKLENENİN ALTINDA







FİNAL TARİHİ DUYURULDU

''Gecenin Ucunda'' dizisi, TMC Film ve Âlim Yapım ortaklığıyla hazırlanan, yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı dram ve romantik türde bir Türk televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Ekim 2022 tarihinde Star TV'de yayımlanmaya başlamıştır. Ancak düşük reytingler sebebiyle Star TV, ''Gecenin Ucunda'' dizisini final yapma kararı almıştır.Star TV'de yayımlanan ''Gecenin Ucunda'' dizisi için kanal yönetimi büyük bütçeler ayırmış olmasına rağmen beklenen ilgiyi göremedi ve dizi düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı. Bu haber, dizinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hayranlarını üzdü. Zira ikili, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Dizinin kesin final kararı, hayranlarını derinden etkiledi.Barış Erçetin'in yönetmenliğinde çekilen ''Gecenin Ucunda'' dizisinde Kadir Doğulu'nun 'Kazım Işık' ve Neslihan Atagül'ün 'Macide' karakterlerini canlandırdığı biliniyor. Ancak dizinin toplamda 26 bölüm olarak planlanmasına rağmen, 25 Nisan tarihinde ekranlara veda edeceği açıklandı. Başrol oyuncusu Kadir Doğulu, dizinin istedikleri bölüm sınırında tamamlandığını belirtti. Dizinin final haberi, dizinin hayranlarını üzmüş durumda.