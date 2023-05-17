Ebru Şahin ile Birkan Sokullu dışında Zerrin Tekindor gibi çok başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran 'Yüz Yıllık Mucize' adlı dizi Perşembe akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Konusu ile dikkatleri üzerine toplayan ve 8. bölümü yayınlanan dizinin final yapacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Dizi
17 Mayıs 2023 - 11:20
Star TV, Yüz Yıllık Mucize için kararını verdi! Finale geri sayım başlatıldı..
Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yüz Yıllık Mucize' adlı dizi sezona iddialı giriş yapmıştı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan dizi hakkında flaş bir karar alındı. Ebru Şahin ile Birkan Sokullu'nun başrol paylaştığı dizi hakkında final kararı alınırken son bölüm yayın tarihi belli oldu.
Dizi
17 Mayıs 2023 - 11:20
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