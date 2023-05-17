Dizi
17 Mayıs 2023 - 11:20

Star TV, Yüz Yıllık Mucize için kararını verdi! Finale geri sayım başlatıldı..

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Yüz Yıllık Mucize' adlı dizi sezona iddialı giriş yapmıştı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan dizi hakkında flaş bir karar alındı. Ebru Şahin ile Birkan Sokullu'nun başrol paylaştığı dizi hakkında final kararı alınırken son bölüm yayın tarihi belli oldu.

Dizi
17 Mayıs 2023 - 11:20
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Star TV, Yüz Yıllık Mucize için kararını verdi! Finale geri sayım başlatıldı..


Ebru Şahin ile Birkan Sokullu dışında Zerrin Tekindor gibi çok başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran 'Yüz Yıllık Mucize' adlı dizi Perşembe akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Konusu ile dikkatleri üzerine toplayan ve 8. bölümü yayınlanan dizinin final yapacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Star TV, Yüz Yıllık Mucize için kararını verdi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir habere göre; Yüz Yıllık Mucize adlı dizi sezonun en özgün ekran projelerinden biri. Karar, dizi tarihine adını yazdıran projenin yaratıcılarından ödüllü yönetmen Hilal Saral ile senarist Nuran Evren'in birlikte çalıştığı dizi final kararı aldı. on gelen bilgiler ise filmin 15 Haziran'da gösterilecek olan 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği ve yeni bir gelişme olmadığı yönünde.



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