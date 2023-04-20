‘Star Wars Andor’ çekimleri iptal!













Dorset'in Worth Matravers'te bulunan Winspit Taş Ocağı, en son Disney+ Star Wars serisi Andor için kullanıldı. Film, 2016'daki film Rogue One'ın hikayesini anlatıyor ve ana karakteri Cassian Andor'u takip ediyor. Bir National Trust sözcüsü, güvenlik kaygıları nedeniyle yayılmasının iptal edildiğini doğruladı.Film ekipleri daha önce iki yıl önce siteyi daha önce çekimler için kullanmış ve yeniden çekimleri başlatmayı beklemişlerdi. Purbeck'teki vakfın yöneticisi Tracey Churcher, "kaya düşmesi ve toprak kayması riskinin sonunda" düşüncelerinin ortaya çıkmasının dile getirildiğini söyledi.Dorset sahilini keşfetmeyi umanlara olmayan alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.