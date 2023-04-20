MEDYA
20 Nisan 2023 - 20:38

'Star Wars Andor' çekimleri iptal!

Star Wars serisinin yeni filminin çekimleri toprak kayması endişeleri nedeniyle iptal edildi.

MEDYA
20 Nisan 2023 - 20:38
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
‘Star Wars Andor’ çekimleri iptal!
TAKİP ETTAKİP ET


Dorset'in Worth Matravers'te bulunan Winspit Taş Ocağı, en son Disney+ Star Wars serisi Andor için kullanıldı.

Film, 2016'daki film Rogue One'ın hikayesini anlatıyor ve ana karakteri Cassian Andor'u takip ediyor. Bir National Trust sözcüsü, güvenlik kaygıları nedeniyle yayılmasının iptal edildiğini doğruladı.



Yıldız

 Film ekipleri daha önce iki yıl önce siteyi daha önce çekimler için kullanmış ve yeniden çekimleri başlatmayı beklemişlerdi.

Purbeck'teki vakfın yöneticisi Tracey Churcher, "kaya düşmesi ve toprak kayması riskinin sonunda" düşüncelerinin ortaya çıkmasının dile getirildiğini söyledi.

Yıldız

Dorset sahilini keşfetmeyi umanlara olmayan alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ