Starbucks müdavimlerine kötü haber: Fiyatlara yüzde 30 zam geldi!

1971 yılında ABD'de kurulan ve kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede şubeleri olan Starbucks'ın Türkiye'nin bir çok il ve ilçelerinde de faaliyet gösteren şubeleri bulunuyor. Belirli bir kesimin vazgeçemediği dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatları için bir zam yapma kararı aldı.
Starbucks, kahve fiyatları yüzde 25 ile 40 arasında zam uygulaması gerçekleştirirken 3-4 kahve çeşidine yüzde 25 zam yapılacağı belirtildi. Diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam yapmayı düşünen kahve devi yüzde 20 zammı yalnızda klasik filtre kahvelerde uygulayacağı aktarıldı.
Şirket yetkilileri yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken sosyal medya hesaplarında eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki fark paylaşılmaya başlanıldı.
ESKİ FİYATLAR
7
YENİ FİYATLAR
Starbucks, kahve fiyatları yüzde 25 ile 40 arasında zam uygulaması gerçekleştirirken 3-4 kahve çeşidine yüzde 25 zam yapılacağı belirtildi. Diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam yapmayı düşünen kahve devi yüzde 20 zammı yalnızda klasik filtre kahvelerde uygulayacağı aktarıldı.
Şirket yetkilileri yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken sosyal medya hesaplarında eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki fark paylaşılmaya başlanıldı.
ESKİ FİYATLAR
7
YENİ FİYATLAR