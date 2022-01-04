GÜNDEM
04 Ocak 2022 - 23:54

Starbucks müdavimlerine kötü haber: Fiyatlara yüzde 30 zam geldi!

Kahve devi Starbucks'ın Türkiye'deki olan şubelerinde kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 30 oranında bir yaptığı öğrenildi.

GÜNDEM
04 Ocak 2022 - 23:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Starbucks müdavimlerine kötü haber: Fiyatlara yüzde 30 zam geldi!
1971 yılında ABD'de kurulan ve kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede şubeleri olan Starbucks'ın Türkiye'nin bir çok il ve ilçelerinde de faaliyet gösteren şubeleri bulunuyor. Belirli bir kesimin vazgeçemediği dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatları için bir zam yapma kararı aldı.







Starbucks, kahve fiyatları yüzde 25 ile 40 arasında zam uygulaması gerçekleştirirken 3-4 kahve çeşidine yüzde 25 zam yapılacağı belirtildi. Diğer ürünlerin tamamına yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam yapmayı düşünen kahve devi yüzde 20 zammı yalnızda klasik filtre kahvelerde uygulayacağı aktarıldı. 


Şirket yetkilileri yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken sosyal medya hesaplarında eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki fark paylaşılmaya başlanıldı.

ESKİ FİYATLAR

7
YENİ FİYATLAR

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Alkol fiyatlarına dev zam! 2022 yılı alkol fiyatları ne kadar oldu? İşte alkollü içecekler fiyat listesi!
Alkol fiyatlarına dev zam! 2022 yılı alkol fiyatları ne kadar oldu? İşte alkollü içecekler fiyat listesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşlarına yüzde 30,5 zam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşlarına yüzde 30,5 zam!
Son Haberler
Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!
Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!
Alkol fiyatlarına dev zam! 2022 yılı alkol fiyatları ne kadar oldu? İşte alkollü içecekler fiyat listesi!
Alkol fiyatlarına dev zam! 2022 yılı alkol fiyatları ne kadar oldu?...
Yüz yüze eğitim de son durum! Uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılacak mı?
Yüz yüze eğitim de son durum! Uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşlarına yüzde 30,5 zam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Memur maaşlarına yüzde 30,5 zam!...
2022 yılı için bedelli askerlik ücretleri netleşti!
2022 yılı için bedelli askerlik ücretleri netleşti!
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su...
Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne...
TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!
TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!