Starbucks'tan bedava kahve almanın bir yöntemi var! Hemen telefonunuza indirin: 60 TL'lik kahveyi ücretsiz alabileceksiniz!







STARBUCKS'TAN HEDİYE!







Starbucks kahve tutkunları için kampanya başlattığını duyurdu. Kampanyaya katılım gösteren kişiler kahve hediyesini alacaklardır. Ücretsiz kahve almak için ne yapılmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.Starbucks kahve aşıkları için yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılanlar ücretsiz kahve satın alabileceklerdir. Katıldığını belirtmeniz yeterli olacaktır.Starbucks ilk kahvesini bedavaya almak isteyenler için kampanyasını başlattı. Kampanyadan faydalanmak isteyenler için şartlar belirlendi. Kampanya Kampanya İstanbul Kart sahiplerine özel hazırlanmıştır. Starbucks şubelerinden ücretsiz kahve alma fırsatından yararlanabilirsiniz. Kısa süreliğine hazırlanan kampanyadan faydalanmak için mobil uygulamaya katılım sağlamanız gerekmektedir. Starbucks Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Mobil uygulamaya ilk defa giriş yapmanız yeterlidir. Kampanyadan yararlanmak isteyenler İstanbul Kart'a 75 TL ve üzerinde bakiye yüklemeleri gerekmektedir. Bunu yapan kullanıcılar küçük boy kahve kazanma hakkına sahip olacaklardır. 15 yıldız kazanmak gerekiyor. 15 yıldız da Starbucks'ta küçük boy kahve demektir. Kampanya 31 Mayıs 2023 tarihinde son bulacaktır. İlk kez mobil uygulamasını indiren kişiler faydalanabileceklerdir. Starbucks ücretsiz hediye kampanyasından yararlanmak için İstanbul Kart'a 75 TL ve üzeri bakiye yüklemeniz gerekmektedir. Hoş Geldin kampanyası dahilinde yıldızlar hesaba yüklenmektedir. 15 yıldız da küçük boy kahveye denktir. Starbucks cüzdanında bulunan bakiyelerin iadesi yoktur. Starbuck mağazalarında kullanılmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için www.starbuckscardtr.com internet adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.