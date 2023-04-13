Starbucks'tan bedava kahve fırsatı! Bu işlemi yapan keyifle bedava kahvesini içecek! İşlemi hemen yapın bedava kahvenizi alın

Starbucks kahve severler için müjdeli haber! İstanbul'da yaşayan İstanbul Kart sahipleri belirli şartlar altında ücretsiz kahve kazanabilirler. Starbucks, yeni bir kampanya duyurdu ve kampanyaya katılmak için yapmanız gereken her şey burada. İşte detaylar... Kampanya, 31 Mayıs'a kadar devam edecek ve İstanbul Kart kullanıcıları, Starbucks mobil uygulamasını ilk kez indirerek kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya süresince, 75 TL ve üzeri bakiye yüklemesi yapan İstanbul Kart sahipleri küçük boy kahve hediyesi kazanabilirler. Ayrıca kampanya, küçük boy kahveye karşılık gelen 15 yıldız da veriyor.
KAMPANYAYA KATILMA KOŞULLARI
Starbucks kampanyasına katılmak için öncelikle İstanbulkart sahibi olmanız gerekmektedir. İlk adım olarak Starbucks mobil uygulamasını indirmeniz ve ilk kez giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra "Para Yükle" butonuna tıklamanız ve İstanbulkart seçeneğini seçerek bakiye yüklemeniz gerekmektedir. NFC özellikli telefonunuzu kullanarak da bakiye yükleyebilirsiniz. Kampanyadan faydalanabilmeniz için yüklenen bakiye tutarının en az 75 TL ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca bu kampanya sadece Starbucks mobil uygulamasını ilk kez indiren kullanıcılar için geçerli. Ücretsiz kahve alabilmek için ise kampanyanın belirlediği koşulları sağlamanız gerekiyor. Starbucks cüzdanına yüklediğiniz bakiyeler iade edilemez ve sadece Starbucks mağazalarında geçerlidir. Hoş geldin hediyesi yıldızları, bakiye yüklemeden sonraki 24 saat içinde hesabınıza yatırılacaktır. Yıldızları kullanırken belirli kurallara uymalısınız. Kahve kampanyasına dahil olan tüm mağazaların listesi www.starbuckscardtr.com internet sitesinde yer almaktadır. Yüklediğiniz yıldızlar mobil uygulama üzerinden yapılan ödemelerde de geçerlidir. Starbucks, kampanyanın kapsamını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve kahve tutkunuysanız, Starbucks kampanyasından faydalanarak ücretsiz kahve alabilirsiniz. Starbucks mobil uygulamasını indirip İstanbulkartınıza en az 75 TL yükleyerek lezzetli bir kahve keyfi yaşayabilirsiniz.