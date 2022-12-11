Stephan El Shaarawy Türkiye'ye gelebilir. Beşiktaş El Shaarawy transferi için harekete geçti







Transfer söylentileri taraftarı heyecanlandırdı







Kariyeri göze çarpıyor!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Bu sezon lige güzel bir başlangıç yapan ancak sonrasında düşüş içerisine giren Beşiktaş, ara transfer döneminde bu durumu lehine çevirmek istiyor.Rachid Ghezzal'ın sakatlığının uzun sürecek olması, Kevin N'Koudou'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Şenol Güneş kanat mevkisine takviye istemişti.Şenol Güneş’in takviye isteği doğrultusunda, listesindeki isimler ile temas haline Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Serie A ekibi Roma'nın kanat forveti Stephan El Shaarawy, kulübü ile sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlayamadı. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle bu transfere sıcak bakan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in onay vermesi halinde oyuncu ile temaslarına başlayacak.Futbola 2008-2009 yılında Genoa'da başlayan Stephan El Shaarawy, sezon sonunda Padova'ya kiralandı. Padova'dan sonra Genoa'ya geri dönen El Shaarawy, 2011-2012 sezonunda İtalyan devi Milan'a 20.3 Milyon Euro'ya transfer olurken 4 yıl Milan formasını terletti. 2015-2016 sezonunun yaz transfer döneminde Monaco'ya 2 Milyon Euro bedel ile kiralanan İtalyan oyuncu devre arasında Milan'a geri dönerek bu sefer Roma'ya kiralandı. Sezon sonunda Roma tarafından 13.1 Milyon Euro bedel ile Milan'dan alınan 30 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua'ya 16 Milyon Euro'ya transfer oldu. Daha sonrasında 2020-2021 sezonunda bedelsiz olarak Roma'ya geri döndü. 1.78 metre olan İtalyan oyuncu sol kanatta görev yapıyor. Görev verilmesi halinde ise sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Kariyerinde 381 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu maçlarda; 93 gol, 35 asist katkısı verdi. 21 sarı kart gören oyuncu kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5 Milyon Euro olarak gösteriliyor.