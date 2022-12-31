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31 Aralık 2022 - 20:21

Stephen Curry tarihe geçti, LeBron hâlâ parkede, Kyrie aşı skandallarının gölgesinde derken NBA'de harika bir seneyi geride bıraktık

Golden State Warriors hanedanlığı belki de son kez NBA'de zirveye çıktı. Stephen Curry üçlük rekorunu kırdığı senede sezon sonunu NBA şampiyonluğu ile taçlandırdı. O mutluydu, herkes mutlu oldu. LeBron inanması güç belki ama yine 2022'nin en dominant oyuncularından biriydi. Onunla büyüyen bir nesil çocuk sahibi oldu neredeyse ama o hâlâ parkede geçer akçe.

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31 Aralık 2022 - 20:21
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Stephen Curry tarihe geçti, LeBron hâlâ parkede, Kyrie aşı skandallarının gölgesinde derken NBA'de harika bir seneyi geride bıraktık


Golden State Warriors hanedanlığı belki de son kez NBA'de zirveye çıktı. Stephen Curry üçlük rekorunu kırdığı senede sezon sonunu NBA şampiyonluğu ile taçlandırdı. O mutluydu, herkes mutlu oldu. LeBron inanması güç belki ama yine 2022'nin en dominant oyuncularından biriydi. Onunla büyüyen bir nesil çocuk sahibi oldu neredeyse ama o hâlâ parkede geçer akçe.

Alperen Şengün, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven ve Ersan İlyasova geçtiğimiz yıl parkede yerini alan temsilcilerimizdi. 



LeBron James, dün 38. yaşına bastı ama sanki 38 yaşına değil de 18 yaşına girmiş gibiydi. Kral, dün gece Atlanta Hawks karşısında tarihi bir maç çıkardı. Maçın son çeyreğindeki bir pozisyonda pota altında ekmeğini adeta taştan çıkardı. Sonrasındaki hırsı ise herkese örnek olması gereken cinstendi. NBA'de 20. sezonunu geride bırakmasına rağmen iştahıyla 5. yüzüğün peşinde olduğunu ve kolay kolay da bu işin arkasını bırakmayacağını bir kez daha gösterdi.

Yıllar geçiyor, takvim yaprakları bir bir çöp oluyor ama o basketbol sahnesinden silinmiyor. NBA'de ilk sezonunda dünyaya gelen bebekler artık ehliyet alabiliyor, üniversitede öğrenim hayatlarına devam ediyor. Kim bilir, belki de o jenerasyon çocuklarını kucağına aldığında LeBron hâlâ parkede olur ve kırmadığı rekorların peşinde olur. Bunlar tabii ki hayal ama söz konusu isim LeBron olunca düşündürmüyor da değil.

Stephen Curry

Stephen Curry de artık Finaller MVP'si. Curry, kariyeri boyunca en çok eleştirildiği konuyu artık rafa kaldırdı. 2022 NBA Finalleri'ne damga vuran bir oyuncu vardı, o da Stephen Curry'idi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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