Stockholm Büyükelçiği yakınlarında Kuran yakılması Türkiye-İsveç arasında tansiyonu iyice yükseltti! Alçak provokasyona sert tepkiler peş peşe geldi..

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Finlandiya ile NATO'ya katılmak isteyen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Finlandiya ile NATO'ya katılmak isteyen Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim henüz azalmadı... İsveç'in terörle mücadelede işbirliği yapmadığını belirten Ankara, daha önce de işbirliği yapmaktan kaçınmıştı. Haziran 2022'de İspanya'da düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edilmiş ve sürecin başlatılmasına karar verilmişti.
"STOCKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KURAN-I KERİM YAKILDI"Ancak Türkiye'nin bazı şartları yerine getirilmediği için Macaristan ve Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin nihai onayını henüz vermemiş olması ve bugün İsveç başkentinde bir eylemin gerçekleşmesi gerilimi daha da artırdı. İsveç ve Danimarka vatandaşı Rasmus Paludan, dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktı. Daha önce uluslararası kamuoyunu "tarih ve saat" vererek bilgilendiren Paludan'ın bu kararı hem Türkiye'den hem de İslam dünyasından tepki gördü.
İngiltere'nin Reuters haber ajansı, "İsveç'in NATO'ya katılmak için Ankara'dan gelecek olan desteğe ihtiyaç duyduğu bir süreçte bu eylem gerilimi keskin bir şekilde artırıyor" yorumunu yaptı ve Ankara'nın da bu çatışmaya sert bir tepki gönderdiğine vurgu yaptı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: "Nefrete nefretle karşılık verilmez"İsveç'te Kuran'ı Kerim yakılması ile ilgili gerçekleştirilen alçakça eylem hakkında tepkisini dile getiren Ömer Çelik, İsveç'e dayanışma içinde gerekli cevabı vereceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı paylaşımda İsveç makamlarının Türkiye'de Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakma izni almasına büyük tepki gösterdi.
"Dayanışmayı inşa etmeliyiz"Çelik, 'Nefret, nefrete cevap vermez. İnsan onurunu savunmaya devam ederek nefrete cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçlara verilebilecek en iyi yanıt, insan onuruyla temelde daha fazla dayanışma inşa etmektir. Nefret ve faşizm politikası tüm insanlığı tehdit etmektedir. Kuran'a saldıranlar, diğer dinlerin azizlerine de düşmandır. Mücadelenin ortak zeminini güçlendirmeliyiz." dedi.
İSVEÇ BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMABu alçak provokasyona Türkiye'den peş peşe tepkiler devam ederken İsveç Başbakanı, "Kutsal kitapları yakmak saygısızlıktır" açıklamasını yaptı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde sıkı güvenlik önlemleri altında Kuran-ı Kerim yakılmasıyla ilgili ilk kez yaptığı konuşmada, “Demokrasinin temeli ifade özgürlüğüdür. "İnsanlar için kutsal olan bir kitabı yakmak çok saygısız bir davranıştır" dedi.