Stoklar elde kaldı, dev indirim başladı! TMO ayçiçek yağı flaş fiyata satışa çıktı: Bu indirimi kaçıran bin pişman olacak

Son dönemlerde marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken büyük bir indirim haberi Tarım kredi Marketlerden geldi. Peki hangi ürünler indirime girdi? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLER İNDİRİMİTarım Kredi Marketler ayda iki kere olmak üzere birçok farklı kategoride indirimi müşterilerine sunmaya devam ediyor. Tarım Kredi Marketlerin son kampanyasında şu ürünler indirime girdi;
-TMO marka 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 135 TL -Desten marka 5 kilogram toz şeker 105 TL -Tarım Kredi marka zeytinyağı 99 TL -Nora ve Özde marka buğday unu 47.90 TL'den satışa çıktı.