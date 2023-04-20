SAĞLIK
20 Nisan 2023 - 15:22

Stresle Birlikte Ortaya Çıkıyor! Önlem Alınmazsa Bağ Dokusuna Zarar Veriyor

Topuk kemiği altında bulunan ve kişide ağrıya yol açan bir tür ayak rahatsızlığı olan topuk dikeni, genellikle stres sonucu ayak tabanının orta bölgesindeki plantar fasya bağ dokusunun tahriş olması sonucunda ortaya çıkar. Topuk dikeni nasıl tedavi edilir? Topuk dikeni için bitkisel çözüm önerileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

SAĞLIK
20 Nisan 2023 - 15:22
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Stresle Birlikte Ortaya Çıkıyor! Önlem Alınmazsa Bağ Dokusuna Zarar Veriyor


Topuk dikeninde uygulanan iki yöntem vardır ilki ağrıyı hafifletmek diğeri ise sorunun tekrarlanmasını önlemek. Topuk dikeni tedavisinde ilk adım yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak, ayak tabanına destek sağlayan ayakkabılar kullanmak ve ayaklarınızı dinlendirmektir.

Ağrıyı dindirmek için ayak kaslarınızı ve plantar fasyayı güçlendirmenin yolu özel egzersizler ve germe hareketlerinden geçiyor. Doktorunuzun önerdiği ağrı kesiciler ve anti-enflamatuar ilaçlar ağrıyı hafiftletmek için kullanılabilir. 



topuk dikeni

Topuk dikeni için uygulanacak olan fizyoterapi seansları, topuk dikeni tedavisinde ağrıyı hafifletmek ve esnekliği artırmak için önerilmektedir. Topuk dikeni ağrısını azaltmak için kortizon enjeksiyonu veya PRP (Platelet Rich Plasma) enjeksiyonu gibi enjeksiyon tedavileri önerilmektedir. 

Topuk Dikeni İçin Bitkisel Çözüm Önerileri 

Ağrılı bir ayak rahatsızlığı olan topuk dikenine karşı bitkisel yöntemlerde kullanılabilir. Ancak, herhangi bir tedavi yöntemi uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilmektedir. 

İşte bazı bitkisel çözümler: 

Zerdeçal: Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde topuk dikeni ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Zerdeçalı su ile karıştırarak tüketebilir ya da yemeklerinize ekleyebilirsiniz.   

Zeytinyağı: Topuk dikeni ağrısını azaltmaya yardımcı olan doğal yöntemlerden biri de zeytinyağıdır. Zeytinyağını topuklarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.   

Sarımsak: Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde topuk dikeni ağrısını hafifletmeye fayda sağlar. Sarımsağı ezin ve topuk bölgenize sürün sonrasında birkaç saat bekletin.  

Adaçayı: Adaçayı topuk dikeni ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Adaçayı çayı hazırlayarak tüketebilirsiniz. 

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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