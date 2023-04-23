Stresle Ortaya Çıkıyor! Dudak İçindeki Yara O Hastalığın Habercisi







Dudak Aftlarıyla Baş Etmenin 5 Pratik Yolu







Aftöz ülser olarak da isimlendirilen aft genellikle stres, yaralanma, diyet veya bağışıklık sistemi sorunları gibi sağlık problemlerinden kaynaklanır.Dudak aftları, ağız içindeki mukoza zarının bir bölgesinde küçük, acı veren yaralara yol açan bir enfeksiyon veya iltihaplanma sonucu da meydana gelebilir. Ağız hijyenine dikkat etmeyen kişilerde daha sık görülen aft oldukça rahatsız verici olabilir.Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve bu karışım ile gargara yapın. Bu, ağız içindeki bakterileri azaltmaya ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.: İnce bir bez parçasına buz koyun ve bu bez parçasını dudak aftının üzerinde tutun. Bu, ağrıyı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.Bal, antibakteriyel özellikleri sayesinde yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Bir pamuklu çubuğa bal sürün ve dudak aftının üzerine uygulayın.Aloe vera, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Aloe vera jeli, dudak aftının üzerine uygulanabilir.Baharatlı yiyecekler, dudak aftının daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle, baharatlı yiyeceklerden kaçınmak önemlidir.