Şu an işsizseniz 30 gün içerisinde hemen başvurun: 5 bin 136 lira maaş bağlanıyor







Devlet 5 bin 137 lira ödüyor







İşsizlik maaşı için şartlar neler?

İşte başvuru şartları

İhtiyaç sahipleri için devlet tarafından yapılan ödemeler hız kesmiyor. Bu ödemeleri almak için başvuruların İŞKUR ve e-Devlet üzerinden alındığı duyuruldu. Yapılan açıklama sonrasında çalışmayan kişiler her ay 5 bin 137 lira maaş alabilecekler. İşte konuya ilişkin detaylar…Bir işte çalışmayan vatandaşlara İŞKUR ile 2 bin 568 lira ila 5 bin 137 lira arasında maaş ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı adı verilen bu uygulama ile çalışmayan kişiler işsizlik dönemleri boyunca maaş alabiliyorlar. Bu ödemenin temel amacı işsiz kişinin işsiz kaldığı dönemde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. İşsizlik maaşıyla ilgili tüm detaylar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir.Asgari ücrette yapılan fiyat artışı ile bu yıl en düşük işsizlik maaşı 2 bin 568 lira oldu. En yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 137 liraya yükseldi. Bu maaştan yararlanabilmek için kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılmış olması gerekmektedir.İşsizlik maaşı alabilmek için kişilerin bazı şartlara uyuyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda işten çıkarılmadan önceki 120 gün boyunca sigortalı ve priminin yatırmış olması şartı aranır. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemelidir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR müdürlüklerine ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.İşsizlik maaşı ödeneğinden yararlanabilmek için işçinin işten ayrıldığı günden itibaren geriye dönük 120 günlük süre içerisinde primleri ödenmiş olmalıdır. Henüz sigorta girişi yeni yapılmış kişiler bu ödenekten yararlanamazlar. Maaş alabilmek için son 3 yıl içerisinde geriye dönük en az 600 gün priminin ödenmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 250 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara ise 400 gün boyunca işsizlik maaşı ödenmektedir. İşsiz kişilerin işsizlik maaşı alabilmesi için mutlaka 30 gün içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. bu sürenin geçirilmesi durumunda işsizlik maaşı alma hakları kaybedilecektir.