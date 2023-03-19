YAŞAM
19 Mart 2023 - 21:30

Su faturalarınız yüksek geliyorsa çözümü basit! Bu yöntemi deneyen su faturasını yarıya düşürüyor! Tesisatçıların gizli sırrı

Evlere gelen su faturaları için tasarruf imkanı sunuldu. Yüksek gelen faturaların önüne geçmek için bu yöntem resmen kurtarıcı oldu. İşte herkesten saklanan o yöntem...

YAŞAM
19 Mart 2023 - 21:30
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Su faturalarınız yüksek geliyorsa çözümü basit! Bu yöntemi deneyen su faturasını yarıya düşürüyor! Tesisatçıların gizli sırrı
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Su faturası, hanelerdeki aylık giderler arasında ilk sıralarda yer alırken yüksek gelmesiyle birçok kişi isyan bayraklarını çekti. Kullanımlara dikkat ederken faturaların az gelmesini sağlayan vatandaşlara tesisatçıların gizli yöntemiyle geldik. Bu yöntemler sayesinde faturalarda ki düşüşü sizde fark edeceksiniz. Yemek, temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama, banyo yapmak gibi faaliyetlerin hepsi su tüketimini zorunlu hale getirirken otomatik faturalarda da yüksek tutarlar cep yakıyor. İşte, bunun önüne geçmek adına yapılması gerekenler haberimizde.

MAKİNELERİN DOĞRU KULLANIMI

Evlerde su ile çalışan çamaşır ve bulaşık makinelerinin doğru şekilde kullanılmasıyla su tasarrufu dikkatleri çekiyor. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesine herhangi bir dolulukta aynı oranda enerji ve su kullandığı unutulmamalıdır. Bu durumda ise tam dolu vaziyette haftada 2-3 kez makine çalıştırılmalarına özen gösterilmelidir. Su tesisatlarındaki kaçaklar, su faturalarının yüksek gelmesine neden olmaktadır.



Su faturası düşürme

MUSLUĞU AÇIK BIRAKMAYIN

Elde bulaşık yaparken yaptığımız en büyük hatalardan olan musluğu boş akması faturaları otomatik olarak yükseltiyor. Bununla beraber diş fırçalama seansları suların dikkatli kullanılması için önemli etken haline geldi. Duş sürelerinin kısa tutulması ise su tasarrufu için gerekli durumlar arasında bulunuyor. Yüksek verimliliğe sahip tuvalet kullanımları ise, yılda 15 bin galon tasarrufu veriyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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