Su faturası, hanelerdeki aylık giderler arasında ilk sıralarda yer alırken yüksek gelmesiyle birçok kişi isyan bayraklarını çekti. Kullanımlara dikkat ederken faturaların az gelmesini sağlayan vatandaşlara tesisatçıların gizli yöntemiyle geldik. Bu yöntemler sayesinde faturalarda ki düşüşü sizde fark edeceksiniz. Yemek, temizlik, çamaşır ve bulaşık yıkama, banyo yapmak gibi faaliyetlerin hepsi su tüketimini zorunlu hale getirirken otomatik faturalarda da yüksek tutarlar cep yakıyor. İşte, bunun önüne geçmek adına yapılması gerekenler haberimizde.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 21:30
Su faturalarınız yüksek geliyorsa çözümü basit! Bu yöntemi deneyen su faturasını yarıya düşürüyor! Tesisatçıların gizli sırrı
Evlere gelen su faturaları için tasarruf imkanı sunuldu. Yüksek gelen faturaların önüne geçmek için bu yöntem resmen kurtarıcı oldu. İşte herkesten saklanan o yöntem...
YAŞAM
19 Mart 2023 - 21:30