Su içtiğiniz şişeleri sakın çöpe atmayın! Bakanlık her şişe için bu ücreti ödeyecek: Yeni karar duyuruldu







ARTIK ATIKLAR DOĞAYA KARIŞMAYACAK







Sıfır Atık Projesi kapsamında alınan önlemler genişletiliyor. Boş şişelerin doğaya atılmasının önüne geçilmesi için artık ödeme yapılacak. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2017 senesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni kararlar belli olmaya başladı. Plastik, cam, kağıt ve diğer atıkların doğaya karışmasının önüne geçilmesi için 5 senelik süreçte 62.2 milyar TL tasarruf sağlandığı belirtildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklar geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tek kullanımlık içecekler için geri dönüşüm sağlanarak hem ekonominin hem iklim krizinin önüne geçilmesi planlanıyor. Alınan yeni karar kapsamında Depozito Yönetim Sistemi olarak geliştirilen proje 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve zorunlu hale gelecek. Bakanlık tarafından düzenlenen proje atık makinelerine atılacak her atık için ödeme yapacak. Tek kullanımlık içecek şişelerinin kutulara atılmasıyla birlikte her şişe için 1 TL ödeme yapılacak. Geliştirilecek olan uygulama ile ödemeler vatandaşın hesabına geçecek. 2023 senesinde hazırlıkları yapılacak proje kapsamında 7 bin atık makinesi kurulacak. Önümüzdeki sene ise makinelerin sayısı 13 bine çıkacak. Yerli olarak çalışan 6-7 firma bu makinelerin üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.