Kim Kimdir
14 Temmuz 2022 - 22:25

Suat Sungur kimdir, nerelidir? Suat Sungur'un oynadığı tiyatro, dizi ve sinema neler? Suat Sungur'un biyografisi...

Gül Zamanı dizisinde oynayan Suat Sungur kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır? Filmlerde oyunculuk sergiledi mi? Evli mi? Başarılı oyuncu Suat Sungur ile ilgili merak edilenler haberimizde!

Kim Kimdir
14 Temmuz 2022 - 22:25
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Suat Sungur kimdir, nerelidir? Suat Sungur'un oynadığı tiyatro, dizi ve sinema neler? Suat Sungur'un biyografisi...
Usta oyuncu Suat Sungur bir çok dizi film ve tiyatro da yer almıştır. Başarılı performans sergileyen yılların oyuncusu Suat Sungur'un hayatı ile merak edilenleri haberimizde derledik! İşte detaylar...

Suat Sungur Biyografisi- Kaç yaşında? Kimdir ve nerelidir?

Suat Sungur hayatının uzun bir dönemi oyunculukla ilgilenmiştir. Kariyeri boyunca başarılı yapımlarda yer almıştır. 41 yıl boyunca kariyerine devam etmiştir.

1961 doğumlu olan Suat Sungur Denizli'de dünyaya gelmiştir.

1979 yılında İzmir'de İzmir Gençlik Tiyatrosunun kurulmasında yer almıştır.

1981 yılında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 4 yıllık eğitiminden hemen sonra Devekuşu Kabare Tiyatro topluluğuna katılmış ve 4 yıl boyunca orda kalmıştır. Tiyatroda uzun yıllar kalan Suat Sungur 1984'de kamera önüne gelmiş Kaptan Filminde Orhan Gencebay ile oynamıştır. Bizim daha yakından tanıdığımız Avni karakteri ile 5 sezon boyunca Sihirli Annem dizisinde yer almıştır. 2015 yılında ise Yapışık Kardeşler, 2018'de Babamın Ceketi, 2020 yılında ize Bay Yanlış dizisinde rol almıştır. Şuan da ise ATV ekranlarında oynayan Gül Masalı dizisinde oynamaktadır.

Evli mi? Eşi kim?

2002 yılında oyuncu olan Ahu Sungur ile evlenmiş bir erkek çocuğu dünyaya getirmişlerdir.

Burcu boyu ve kilosu

Balık burcu olan Suan sungur 1,75 boyunda ve 85 kilodur.

Dizileri

1992 Biz Bize Benzeriz – Suat

1992 Karşı Show

1993 Davul Show

1993-1994 Eşref Saati – Necati

1995 Bir Demet Tiyatro Hıdır

1995 Muhteşem Zango Falcı Muhteşem Zango

1996 Başka İstanbul Yok Şevki Karabıyık

1997 Son Kumpanya

2001 Tek Calse

2002 Aşk Meydan Savaşı

2002 Başımıza Gelenler – Mücteba

2003-2006, 2011 Sihirli Annem – Avni

2003 Sınırlı Aşk

2004 Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de – Hıdır

2008 Arka Sokaklar – Nazif

2008-2009 Akasya Durağı – Mehmet

2011-2012 Alemin Kralı – Psikolog

2011-2013 Umutsuz Ev Kadınları – Veli

2012 Bir Zamanlar Osmanlı – İbrahim Müteferrika

2013 Ali Ayşe’yi Seviyor – Sabri Bakkal

2014 Sil Baştan Hasib Efendi – Okul Hademesi

2015 Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ – Faysal

2016 No: 309 – Fikret

2020 Mucize Doktor – Hasta -Konuk Oyuncu

2020 Bay Yanlış Ünal Yılmaz

2022 Gül Masalı Aşk Doktoru

Filmleri

Müstakbel Damat

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de

Ömerçip – Bahçıvan

Sır Çocukları – Palyaço

Kahpe Bizans Tavşan Bey

Tersine Dünya

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri – Çırak

Dikenli Yol

Patron Duymasın

Kaptan

Küçük Hanım Kar Tanesi

Kazı Kazan

Sınırlı Aşk

Başımıza Gelenler

Tek Celse

Güler Misin Ağlar Mısın

Son Kumpanya

Başka İstanbul Yok

Yapışık Kardeşler

Babamın Ceketi (2018)

İki Gönül Bir Oluversin Gari

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Babamla Dans : Tzcik Weingarten – Tiyatrokare – 2009

Romantika : Resul Ertaş\Yaşar Arak – TİM – 2007

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon – Tiyatro Kedi – 2003

Şimdi Yaşa Sonra Öde : Gene Stone\Ray Cooney – 2001

Bugün Git Yarın Gel : Valantin Kataev – Dormen Tiyatrosu – 2000

Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan – Dormen Tiyatrosu – 1999

Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney – Dormen Tiyatrosu – 1998

Kare As : Ray Cooney\Tony Hilton – Dormen Tiyatrosu – 1997

Arapsaçı : Georges Feydeau – Dormen Tiyatrosu – 1995

Sevgilime Göz Kulak Ol : George Feydeau – Dormen Tiyatrosu – 1994

Beşten Yediye : Gerard Lauzier – Dormen Tiyatrosu – 1993

Şahane Züğürtler : Jacques Deval – Dormen Tiyatrosu – 1992

Hastalık Hastası : Moliere – Dormen Tiyatrosu – 1992

Nerdeyse Kadın : Dormen Tiyatrosu – 1992

Kaç Baba Kaç : Ray Cooney – Dormen Tiyatrosu – 1988

Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro – 1988

Beyoğlu Beyoğlu : Kandemir Konduk – Dev Kuşu Kabare

Aşk Olsun : Kandemir Konduk – Devkuşu Kabare

Reklamlar : Umur Bugay – Devekuşu Kabare

Deliler : Turgut Özakman – Dev Kuşu Kabare

Yasaklar : Kandemir Konduk – Deve Kuşu Kabare

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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