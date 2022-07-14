Suat Sungur kimdir, nerelidir? Suat Sungur'un oynadığı tiyatro, dizi ve sinema neler? Suat Sungur'un biyografisi...

Usta oyuncu Suat Sungur bir çok dizi film ve tiyatro da yer almıştır. Başarılı performans sergileyen yılların oyuncusu Suat Sungur'un hayatı
ile merak edilenleri haberimizde derledik! İşte detaylar...
Suat Sungur Biyografisi- Kaç yaşında? Kimdir ve nerelidir?
Suat Sungur hayatının uzun bir dönemi oyunculukla ilgilenmiştir. Kariyeri boyunca başarılı yapımlarda yer almıştır. 41 yıl boyunca kariyerine devam etmiştir. 1961 doğumlu olan Suat Sungur Denizli'de dünyaya gelmiştir. 1979 yılında İzmir'de İzmir Gençlik Tiyatrosunun kurulmasında yer almıştır. 1981 yılında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 4 yıllık eğitiminden hemen sonra Devekuşu Kabare Tiyatro topluluğuna katılmış ve 4 yıl boyunca orda kalmıştır. Tiyatroda uzun yıllar kalan Suat Sungur 1984'de kamera önüne gelmiş Kaptan Filminde Orhan Gencebay ile oynamıştır. Bizim daha yakından tanıdığımız Avni karakteri ile 5 sezon boyunca Sihirli Annem dizisinde yer almıştır. 2015 yılında ise Yapışık Kardeşler, 2018'de Babamın Ceketi, 2020 yılında ize Bay Yanlış dizisinde rol almıştır. Şuan da ise ATV ekranlarında oynayan Gül Masalı dizisinde oynamaktadır.
Evli mi? Eşi kim?
2002 yılında oyuncu olan Ahu Sungur ile evlenmiş bir erkek çocuğu dünyaya getirmişlerdir.
Burcu boyu ve kilosu
Balık burcu olan Suan sungur 1,75 boyunda ve 85 kilodur.
Dizileri
1992 Biz Bize Benzeriz – Suat 1992 Karşı Show 1993 Davul Show 1993-1994 Eşref Saati – Necati 1995 Bir Demet Tiyatro Hıdır 1995 Muhteşem Zango Falcı Muhteşem Zango 1996 Başka İstanbul Yok Şevki Karabıyık 1997 Son Kumpanya 2001 Tek Calse 2002 Aşk Meydan Savaşı 2002 Başımıza Gelenler – Mücteba 2003-2006, 2011 Sihirli Annem – Avni 2003 Sınırlı Aşk 2004 Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de – Hıdır 2008 Arka Sokaklar – Nazif 2008-2009 Akasya Durağı – Mehmet 2011-2012 Alemin Kralı – Psikolog 2011-2013 Umutsuz Ev Kadınları – Veli 2012 Bir Zamanlar Osmanlı – İbrahim Müteferrika 2013 Ali Ayşe’yi Seviyor – Sabri Bakkal 2014 Sil Baştan Hasib Efendi – Okul Hademesi 2015 Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ – Faysal 2016 No: 309 – Fikret 2020 Mucize Doktor – Hasta -Konuk Oyuncu 2020 Bay Yanlış Ünal Yılmaz 2022 Gül Masalı Aşk Doktoru
Filmleri
Müstakbel Damat Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Ömerçip – Bahçıvan Sır Çocukları – Palyaço Kahpe Bizans Tavşan Bey Tersine Dünya Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri – Çırak Dikenli Yol Patron Duymasın Kaptan Küçük Hanım Kar Tanesi Kazı Kazan Sınırlı Aşk Başımıza Gelenler Tek Celse Güler Misin Ağlar Mısın Son Kumpanya Başka İstanbul Yok Yapışık Kardeşler Babamın Ceketi (2018) İki Gönül Bir Oluversin Gari
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
Babamla Dans : Tzcik Weingarten – Tiyatrokare – 2009 Romantika : Resul Ertaş\Yaşar Arak – TİM – 2007 Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon – Tiyatro Kedi – 2003 Şimdi Yaşa Sonra Öde : Gene Stone\Ray Cooney – 2001 Bugün Git Yarın Gel : Valantin Kataev – Dormen Tiyatrosu – 2000 Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan – Dormen Tiyatrosu – 1999 Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney – Dormen Tiyatrosu – 1998 Kare As : Ray Cooney\Tony Hilton – Dormen Tiyatrosu – 1997 Arapsaçı : Georges Feydeau – Dormen Tiyatrosu – 1995 Sevgilime Göz Kulak Ol : George Feydeau – Dormen Tiyatrosu – 1994 Beşten Yediye : Gerard Lauzier – Dormen Tiyatrosu – 1993 Şahane Züğürtler : Jacques Deval – Dormen Tiyatrosu – 1992 Hastalık Hastası : Moliere – Dormen Tiyatrosu – 1992 Nerdeyse Kadın : Dormen Tiyatrosu – 1992 Kaç Baba Kaç : Ray Cooney – Dormen Tiyatrosu – 1988 Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro – 1988 Beyoğlu Beyoğlu : Kandemir Konduk – Dev Kuşu Kabare Aşk Olsun : Kandemir Konduk – Devkuşu Kabare Reklamlar : Umur Bugay – Devekuşu Kabare Deliler : Turgut Özakman – Dev Kuşu Kabare Yasaklar : Kandemir Konduk – Deve Kuşu Kabare