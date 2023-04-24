MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:27

Subaşı: Ablam düğünüme gelmemek için bahane üretti

Bir süredir birlikte olduğu Meedo ile dünya evine girmes,ne günler kalan influencer Şeyma Subaşı, düğününe sadece ruhunun özel olduğunu düşündüğü kişileri davet ettiğini, hatta ablasının dahi düğüne gelmeyeceğini belirtti.

MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:27
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Subaşı: Ablam düğünüme gelmemek için bahane üretti


Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka başlayan Subaşı, yakın zamanda bir kez daha evlenecek. Marekeş'te evlenecek olan Meedo-Subaşı çiftinin düğününe dair detaylar da belli oldu. 

Subaşı



Instagram hesabının ücretli abonelik ksımını kullanan Şeyma Subaşı, düğününe ruhu özel insanların katılacağını, ablası Kübra Açıl'ın bile hayatında olmayacağını söyledi.

Subaşı

Yaptığı açıklamanın ardından, takipçilerinden ablasını davet etmediği gerekçesi ile sert eleştiriler aldı. Eleştirilerin ardından Şeyma Subaşı tarafından yeni bir açıklama daha geldi. Subaşı, ablasını yaklaşık 2-3 ay önce düğününe heyecanla davet ettiğini ancak ablasının bahane üreterek gelemeyecek olduğunu belirtti. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Subaşı, "üzüldüm ama çok değil." dedi.

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