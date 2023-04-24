Subaşı: Ablam düğünüme gelmemek için bahane üretti













Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka başlayan Subaşı, yakın zamanda bir kez daha evlenecek. Marekeş'te evlenecek olan Meedo-Subaşı çiftinin düğününe dair detaylar da belli oldu.Instagram hesabının ücretli abonelik ksımını kullanan Şeyma Subaşı, düğününe ruhu özel insanların katılacağını, ablası Kübra Açıl'ın bile hayatında olmayacağını söyledi.Yaptığı açıklamanın ardından, takipçilerinden ablasını davet etmediği gerekçesi ile sert eleştiriler aldı. Eleştirilerin ardından Şeyma Subaşı tarafından yeni bir açıklama daha geldi. Subaşı, ablasını yaklaşık 2-3 ay önce düğününe heyecanla davet ettiğini ancak ablasının bahane üreterek gelemeyecek olduğunu belirtti. Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Subaşı, "üzüldüm ama çok değil." dedi.