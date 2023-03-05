Şubat ayında bu otomobiller yok sattı! O markanın otomobilleri satış rekoru kırdı







Fiat Satışlarda Liderliği Ele Geçirdi







Otomobil Satışları Önemli Artış Gösterdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,4 oranında arttı. Toplam satışlar 81.148 adede ulaşarak Şubat ayındaki en yüksek satış oranına ulaştı.Fiat Şubat ayında en çok satan marka olurken, Renault ikinci sırada yer aldı. Ocak ayında başlayan satış ivmesi Şubat ayında da devam etti. Toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,4 artışla, 132.042 adet olarak kaydedildi.2023'ün ilk iki ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,3 artarak 96.195 adete, hafif ticari araç pazarı ise %69,7 artarak 35.847 adete ulaştı. Şubat ayı satışları 10 yıllık ortalama ile kıyaslandığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %74,3 oranında artarken, otomobil pazarı %65,8, hafif ticari araç pazarı ise %101,6 oranında artış kaydetti. 2023 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %56,5 artarak 58.907 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı %85,2 artarak 22.241 adet olarak gerçekleşti.