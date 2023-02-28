Şubat ayının neden 28 gün olduğunu duyan şaşkına dönüyor! Bakın 29 Şubat'ın sırrı neymiş!

ŞUBAT AYININ 28 ÇEKMESİNDEKİ SIR!







ŞUBAT UĞURSUZ MU?







Şubat ayının neden 28 çektiği bir çok kişi tarafından merak edilir. Üstelik 4 yıl da bir de 29 çeker. Bunun hikayesi Roma dönemine kadar dayanan bir hikayedir aslında. Merak edenler için araştırmalarımızı bu yönde yaptık ve Şubat ayının neden 28 çektiğini araştırdık. İşte Şubat’ın hikayesi….Şubat ayının son gününde bu bilgi bir çok kişiye buz kestirecek. Şubat ayı neden 28 çeker’in sırrı ortaya çıktı. İşte Şubat ayının 28 çekmesinin gizemi burda…. 28 Şubat’ın hikayesi taa Antik Roma dönemine kadar uzanıyor. Antik roma imparatorluğunun ilk kralı olan Romulus un takviminde mart ta başlar ve Aralık ayında biterdi. Üstelik aylar da 30 -31 çekermiş. Yani takvimde 60 günlük bir eksik vardı. Bunun sırrı ise şimdi paylaşıyoruz….Romanın ikinci kralı olan Numa Pompilius takviminde ise MÖ 700 yılı sonunda ocak ve şubat ayları da takvime ekleniyor. Buna göre de bir ay tam 29.5 gün sürüyordu. Yıl ise 354 günden oluşuyordu. Romalılar batıl inançları olan insanlardır. Onların inancına göre de çift sayılar uğursuzluk işareti olarak gösterilirdi. Bu da sıkıntı yaratırdı. Çünkü roma halkı dindar bir yapıya sahipti. Bu nedenle de rahipler takvimi düzenlediler. Bu uğursuzlıuktan kurtulmak için de Pompilius 30 gün süren aylardan 1 gün çıkardı ve ay takvimine göre tek bir gün eklemesi yaptı. Bu sayede romalaılar da uğursuz günden kurtulmuş oldular ve bir yıl 365 gün olarak kaldı. Ocak ayına 29 gün verilince de şubat ayı 28 gün olarak kaldı. Peki neden çift sayı olması gereken ay şubat ayı oldu. Buda bir o kadar merak konusuydu. Rivayetlere göre ölüler günü romada kutlanan bir gertival ve bu festivalin şubat ayında olmasından dolayı uğursuz ay şubat olarak kaldı.