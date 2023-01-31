Şubat rüzgarı gümbür gümbür esecek! Dolar fiyatlarında dehşete düşüren tahmin: O tarihten önce bakın kaç TL'ye fırlayacak!







YATIRIMCILAR TEYAKKUZDA! SELÇUK GEÇER ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ! SEÇİM ÖNCESİ ORTALIĞI KASIP KAVURACAK!







BASKILAMAK ARTIK İMKANSIZ!

“BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ” DİYEREK UYARDI

DOLAR 40 TL'YE YÜKSELECEK

DOLARI OLANLAR BEKLEMELİ!

Ünlü ekonomist Selçuk Gezer’den yatırımcılara şubat ayı için dolar uyarısı yaptı. Dolar rekor bir artış yaşayacak. Gezer yatırım yapacak vatandaşa seçim öncesi dolar için beklenen haberi verdi. Detaylar haberimizde…Yatırımcının dört gözle beklediği dolar haberini ünlü ekonomist Selçuk Gezer verdi. Şubat ayında dolar da hızlı bir yükseliş başlayacak diyen Gezer, “seçimden önce rekor seviyeler görülecek” dedi. Vatandaşın her yeni günde kontrol ettiği dolar/ TL kuru en son yorumu ünlü ekonomist Selçuk geçerden yaptı. Geçer, doların şu an ki gerçek değerinin 24 TL olduğunu ama hükümetin elindeki araçlarla seçim yapılana kadar doları kontrol altında tutmaya çalıştığını ve “Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para olanakları da tükenmiş halde. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişine başlayacak ve şubat sonuna kadar da 24 lirayı görecek.” İfadelerini kullandı.Doların yükseleceği değerin şuanda gerçek sektör değeri olduğunu anlatan Geçer, “Türkiye’nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 190 milyar dolara yakın bir borç var 1 yıl içerisinde ödenmesi gerekendir. Böyle bir yakın dönemli borç bulunuyorken artık doları baskılamaz imkansız, yakında tekrardan tırmanmaya başlayacaktır.” Açıklamasını yaptı.Borsa İstanbul'a da yorum yapan Geçer, Twitter hesabından son haftalarda yaşanan dalgalı borsa gelişmelerine dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında “Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değildir. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakan kişilere sormalısınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ şeklinde konuşuyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz” ifadelerini kullandı.Dolarlar ilgili yaptığı yorumlarla sürekli gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer, doların 40 TL ‘ye kadar çıkabileceğini söyledi. Doların kurunda beklediği seviyenin 40 TL bandı olduğunu söyledi.Dolara ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer, yatırım yapacak vatandaşın beklemesinin daha iyi olacağı konusunda uyardı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar yatırımı yapmayan vatandaşın pişman olup üzüleceğini vurguladı.