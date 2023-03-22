Şubeye gitmeden cüzdanınıza para konacak! Bunları yapan o bankadan 200 TL'yi kapacak: Az önce duyuruldu

Kuveyt Türk Bankası'nın kampanya duyurusunda banka şubesine gitmeden Kuveyt Türk müşterisi olanlara 200 TL harcama iadesi ödenecek.
KAMPANYA AÇIKLAMASI
31 Mayıs 2023 tarihine kadar 1 Şubat 2023 tarihinden sonra Kuveyt Türk Mobil görüntülü görüşme müşterimiz olan herkese 200 TL harcama iadesi hediye! Bireysel Kuveyt Türk müşterileri, 1 Şubat 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında görüntülü görüşme ile kampanyadan faydalanacaktır. Müşteri olduğunuzda, kartın gelmesini beklemeden Kuveyt Türk Mobil üzerinden kart bilgilerinizi görüntüleyebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Kampanya kapsamında Sağlam Nakit Kart ile 31.05.2023 tarihine kadar tek seferlik 200 TL ve üzeri kullanımlarda ilk defa 200 TL kazanılmaktadır. Kampanyadan faydalanmak için müşteri olduktan en az 1 gün sonra 200 TL harcamanız gerekmektedir. Dijital cüzdana yapılan ödemeler kampanya kapsamında değildir. Müşteriler bu kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Kampanyaya 30.000 kişi katılabilecek. Diğer kampanyalar ile birleştirilemez. Kuveyt Türk, kampanya koşullarını haber vermeksizin değiştirebilir veya kampanyayı sonlandırabilir.