Sudan’a ateşkes baskısı













Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri adı verilen paramiliter bir güçle savaşıyor. Birleşmiş Milletler, ABD ve diğer ülkeler Ramazan Bayramı nedeniyle üç günlük bir ateşkes için baskı yapıyor. RSF, insani gerekçelerle 72 saatlik bir ateşkesi kabul ettiğini açıkladı ancak ordudan bir yanıt gelmedi.RSF, ateşkesin bayrama denk gelecek şekilde Cuma günü 06:00'dan itibaren uygulanacağını söyledi. Ancak başkent Hartum'dan silah sesleri ve patlama sesleri hala duyuluyor. Daha önceki iki ateşkes girişimi yürürlüğe girmedi.