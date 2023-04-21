DÜNYA
21 Nisan 2023 - 13:11

Sudan'a ateşkes baskısı

Sudan'da geçen hafta 300'den fazla kişinin ölümüne yol açan çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik baskı artırılıyor.

DÜNYA
21 Nisan 2023 - 13:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sudan’a ateşkes baskısı


  Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri adı verilen paramiliter bir güçle savaşıyor. Birleşmiş Milletler, ABD ve diğer ülkeler Ramazan Bayramı nedeniyle üç günlük bir ateşkes için baskı yapıyor.

   RSF, insani gerekçelerle 72 saatlik bir ateşkesi kabul ettiğini açıkladı ancak ordudan bir yanıt gelmedi.



Sudan

   RSF, ateşkesin bayrama denk gelecek şekilde Cuma günü 06:00'dan itibaren uygulanacağını söyledi.

    Ancak başkent Hartum'dan silah sesleri ve patlama sesleri hala duyuluyor. Daha önceki iki ateşkes girişimi yürürlüğe girmedi.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ