DÜNYA
18 Nisan 2023 - 21:33

Sudan'da 24 saatlik ateşkes!

Sudan'ın başkenti Hartum'da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların 4. gününde sürmesiyle içme suyunun kalmadığı belirtildi. Ordu ve Hızlı Destek Güçleri paramiliter grubu ateşkes konusunda anlaşmaya vardı...

DÜNYA
18 Nisan 2023 - 21:33
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Sudan'da 24 saatlik ateşkes!


Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, uluslararası toplumdan gelen çağrılara cevap olarak saat 18.00'den itibaren 24 saat boyunca ateşkese uyacaklarını ifade etti.

Sudan



Sudan'da dört gündür ordu ile çatışmaya giren paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacaklarını belirtmişti.

Sudan

Sudan Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda ise, "Ateşkes konusunda herhangi bir koordinasyon olduğundan haberimiz yok. İsyancıların ateşkesi kabul etmesi sadece yenilgilerinin üstünü kapamayı amaçlıyor." dedi.

Sudan

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Antony Blinken, Sudan ordusu Komutanı General El-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Dagalu ile bir diyalog süreci yürütmüştü.

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