DÜNYA
25 Nisan 2023 - 11:47

Sudan'da 72 saatlik ateşkes kararı

Sudan'da ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi.

DÜNYA
25 Nisan 2023 - 11:47
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Sudan’da 72 saatlik ateşkes kararı


    15 Nisan tarihinde başlayan ve önceki ateşkeslerin ardından devam eden çatışmaları durdurmaya yönelik dördüncü girişimdir.

Sudan



     Ateşkes kararını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duyurdu. Blinken, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında 48 saat süren müzakereden sonra 72 saatlik ateşkese varıldığını bildirdi. 

Sudan

Çatışmadaki her iki taraf da bağımsız olarak ateşkese katıldıklarını açıkladı. Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki şiddetin tüm bölgeyi ve ötesini yutabilecek "feci bir yangına" neden olma riski taşıdığı konusunda uyardı.

     Bugüne kadar çatışmalarda en az 400 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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