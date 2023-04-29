Sudan’da çatışmalar dinmiyor













Ancak daha çok Hemedti olarak bilinen General Mohamed Hamdan Dagalo, üç günlük ateşkesin uzatılmasından bu yana savaşçılarının ‘acımasızca’ bombalandığını söyledi. Şiddetten genelkurmay başkanı Orgeneral Abdel Fattah al-Burhan'ı sorumlu tutarak "Sudan'ı yok etmek istemiyoruz." dedi.Orgeneral Burhan, Güney Sudan'da yüz yüze görüşmeyi geçici olarak kabul etti. Perşembe gecesi huzursuz ateşkesin uzatılması, komşu ülkelerin yanı sıra ABD, İngiltere ve BM'nin yoğun diplomatik çabalarının ardından gelmişti. Cumartesi gününden itibaren Hartum'un bazı bölgelerinde hava, tank ve topçu saldırıları devam ediyor ve bu da iki rakip askeri grup arasında daha geniş bir diyalog olasılığını uzak gösteriyor.