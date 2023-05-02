Sudan’da çatışmalar dinmiyor













Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerekli olması halinde yeni operasyonların yapılacağını açıkladı. Tahliyelerde kara, deniz ve havayolu seçeneklerinin tümü kullanıldı. Bin 700'ü aşkın türk vatandaşı ve 22 ülkeden destek talep eden 300 kadar kişi Sudan'dan güvenli bir şekilde çıkarıldı.Sudan'da ordu ve hızlı destek güçleri arasında varılan 72 saatlik ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Başkent Hartum'da dumanlar yükselmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Sudan'daki durumu görüşmek üzere toplandı. 800 binden fazla kişinin ülkedeki çatışmalardan kaçabileceği ifade edildi. Sudan'da yaşanan çatışmalar bölgedeki durumun insani açıdan günden güne daha da kötüleşmesine neden oluyor. Ordu, hızlı destek kuvvetlerini hastaneleri karargaha dönüştürmekle suçladı. Şarku kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitelerinin dahi boşaltılarak cephanelikle dolduruludğu ifade edildi.Dünya Sağlık Örgütü ise Sudan'da sağlık sisteminin bir felakete sürüklendiğini açıkladı. Özellikle kadın ve çocukların büyük risk altında oldukları ifade edildi. Ülkede kolera ve sıtma salgını riskinin her geçen gün arttığı uyarısında bulunuldu. Sudan'da başlayan çatışmalarda şu ana kadar resmi verilere göre 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.