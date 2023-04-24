DÜNYA
24 Nisan 2023 - 13:59

Sudan'da diplomatlar tahliye edildi

Hartum'da şiddetli çatışmalar devam ederken çok sayıda ülke Sudan'ın başkentindeki diplomatları ve vatandaşları tahliye etti.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 13:59
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Sudan’da diplomatlar tahliye edildi


   ABD ve İngiltere Pazar günü diplomatları ülke dışına çıkardıklarını duyurdular. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da diplomatları ve diğer vatandaşları tahliye ediyor.

  Sudan düzenli ordusu ile paramiliter güçler  arasındaki mücadele, bir haftadan uzun süredir Sudan'da şiddet olaylarına yol açtı. ABD'li yetkililer, Pazar sabahı "hızlı ve temiz" bir operasyonla 100'e yakın kişiyi üç Chinook helikopteriyle hava yoluyla tahliye ettiklerini söylediler.



Sudan

  Hartum'daki ABD büyükelçiliği şu anda kapalı ve resmi sosyal medya hesabından atılan bir tweet, hükümetin özel ABD vatandaşlarını tahliye etmesinin yeterince güvenli olmadığını söyledi.

   Birleşik Krallık hükümeti, "karmaşık ve hızlı" olarak tanımlanan bir operasyonla İngiliz diplomatları ve ailelerini hava yoluyla ülke dışına çıkarmayı başardı. Dışişleri Bakanı James Cleverly, Sudan'da kalan İngiliz vatandaşlarını tahliye etme seçeneklerinin "ciddi şekilde sınırlı" olduğunu söyledi.

    Sudan'da önemli bir oyuncu olan Türkiye , Pazar günü güneydeki Wad Medani şehrinden karayoluyla tahliyelere başladı, ancak Hartum'daki bir bölgeden yapılan planlar yakınlardaki bir "patlamanın" ardından ertelendi. 

Sudan

  Avrupa Birliği’nden bir yetkilinin yaptığı açıklamada, 1000'den fazla Avrupa Birliği vatandaşının Sudan'dan çıkarıldığı belirtildi. Ülkeler, tahliye operasyonları hakkında güncellemeler verdi.

  Sudan'da önemli bir oyuncu olan Türkiye , Pazar günü güneydeki Wad Medani şehrinden karayoluyla tahliyelere başladı, ancak Hartum'daki bir bölgeden yapılan planlar yakınlardaki bir "patlamanın" ardından ertelendi.

Sudan

   Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazar günü Fransız vatandaşlarını ve diğerlerini taşıyan bir uçağın Cibuti'ye geldiğini doğruladı ve hükümet bugün bir tahliye daha yapıldığını ve tahliye edilen insan sayısının 388'e çıktığını söyledi. Birçok Hollanda vatandaşı bir Fransız uçağıyla Hartum'dan ayrıldı.

   Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarının yanı sıra diğer ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere 311 kişiyi tahliye ettiğini söyledi. Durum izin verirse, daha fazla uçuş planlandığını söyledi.

  Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin diplomatik personelini tahliye ettiğini söyledi.

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