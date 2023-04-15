Sudan'ın başkenti Hartum ile çeşitli kentlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bir silahlı çatışmanın çıktığı bildirildi. Sudanlı askerler, HDK güçlerinin çatışma başlattığı çok sayıda noktayı bombaladı. Sudan'da son aylarda ordu ile HDK arasında çıkan 'söz savaşı', iki güç arasında sert bir çatışmaya evrildi. Başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte Ordu Komutanı'nın orgenerali Abdulfettah el-Burhan'ın yaşadığı bölgeden silah sesleri duyuluyor. Yerel saatle 09:30 civarında, başkentte ağır makineli tüfek ateşi başladı ve ardından yoğun bir duman çıktı. Ayrıca Hartum Uluslararası Havalimanı çevresinde çok fazla hareketlilik var ve çatışma sesleri duyulabiliyor.
DÜNYA
15 Nisan 2023 - 16:43
Sudan'da iç çatışma! Ordu ile HDK, başkent Hartum'da çatışmaya başladı..
Başkent Hartum'da Sudan ordusu ve ordu içinde paralel bir kol olan HDK arasında çatışma çıktı. Türkiye, silahlı çatışmayla ilgili endişelerini dile getirdi ve taraflar arasında diyalog çağrısında bulundu.
DÜNYA
15 Nisan 2023 - 16:43
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Sudan ordusunun savaş uçakları, çatışmaların sürdüğü havalimanı, cumhurbaşkanlığı sarayı ve genelkurmay gibi noktaların yakınında yaklaşık yarım saat boyunca alçak irtifa şeklinde uçuş gerçekleştirdiler. Askerlerle HDK güçlerinin çatıştığı çok sayıda noktayı uçaklar bombaladı.
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