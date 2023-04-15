Sudan'da iç çatışma! Ordu ile HDK, başkent Hartum'da çatışmaya başladı..













TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARDI: EVLERDE KALIN

SAVAŞ UÇAKLARI VURDU





HDK'DAN AÇIKLAMA..

Sudan'ın başkenti Hartum ile çeşitli kentlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bir silahlı çatışmanın çıktığı bildirildi. Sudanlı askerler, HDK güçlerinin çatışma başlattığı çok sayıda noktayı bombaladı. Sudan'da son aylarda ordu ile HDK arasında çıkan 'söz savaşı', iki güç arasında sert bir çatışmaya evrildi. Başkent Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte Ordu Komutanı'nın orgenerali Abdulfettah el-Burhan'ın yaşadığı bölgeden silah sesleri duyuluyor. Yerel saatle 09:30 civarında, başkentte ağır makineli tüfek ateşi başladı ve ardından yoğun bir duman çıktı. Ayrıca Hartum Uluslararası Havalimanı çevresinde çok fazla hareketlilik var ve çatışma sesleri duyulabiliyor.Hartum'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan durum sakinleşene kadar evde kalmaları ve gerek duyulmadıkça seyahat etmemeleri istendi. Açıklamada, "Başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinde Ordu ile HDK arasında çatışmaların sürdüğü anlaşılmaktadır. Durum normale dönene kadar vatandaşlarımız evde kalmalıdır. Zorunlu haller dışında ülke içinde seyahat etmekten kaçının.” ifadelerine yer verildi.Sudan ordusunun savaş uçakları, çatışmaların sürdüğü havalimanı, cumhurbaşkanlığı sarayı ve genelkurmay gibi noktaların yakınında yaklaşık yarım saat boyunca alçak irtifa şeklinde uçuş gerçekleştirdiler. Askerlerle HDK güçlerinin çatıştığı çok sayıda noktayı uçaklar bombaladı.Öte yandan Hızlı Destek Gücü (HDK), askeri birliklerin başkent Hartum'da bulunan karargahlarına topyekun saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “15 Nisan Cumartesi sabahı orduya bağlı kuvvetin Hartum'daki Soba kampımız bölgesindeki kuvvet karargahımıza girerek oradaki kuvvetleri kuşatması ile birlikte topyekun bir saldırı başlatması HDK'yı hayrete düşürdü. Sudan Kurtuluş Ordusunun harekat liderlerinden Mini Arko Minawi ve Adalet ve Barış Hareketi eşitliği lideri Jibril İbrahim, uzlaşma faaliyetlerini dörtlü bir mekanizma ile sürdüren Kuzey Halk Hareketinin liderlerinden Malik Agar'ı bilgilendirdi."