Sudan'da iç savaş büyüyor! Ülkede sıkışan 500 Türk vatandaşı tahliye ediliyor..













TÜRK VATANDAŞLARI ÖNCE ETİYOPYA'YA GİDECEK

Diplomatik kaynaklar, başkent Hartum'un güneydoğusunda olan Vad Medeni ehrinden üç otobüste 140 kişilik bir konvoyun öğle saatlerinden hemen önce yola çıktığını söyledi. Hartum merkezdeki Afrika Caddesi'ndeki bir otelin içinde toplanan 500 kadar Türk vatandaşı saat 17.00'de 10 otobüslere alınarak tahliye edilmeye başlandı.Başkentin kuzeyindeki Kafri İlçesinde Hartum Büyükelçiliği tarafından belirlenen başka bir toplanma alanında bulunan yaklaşık 400 vatandaş, yerel güvenlik durumu göz önüne alındığında mümkün olan en kısa süre içerisinde tahliye edildi.Türk vatandaşları Etiyopya'nın başkenti olan Addis Ababa'ya gidecekler, oradan da uçakla İstanbul'a getirilecek. Toplanma noktasındaki tahliye çalışmalarını Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi görevinde bulunan İsmail Çobanoğlu bizzat koordine edecek.Sabahın erken saatlerinde yapılması planlanan tahliye operasyonu, planlanan tahliye alanı yakınında dokuz gün süren şiddetli çatışmalar nedeniyle ertelendi. Türkiye'nin tahliye konvoyuna Azerbaycan, Japonya ve Çin'in yanı sıra Meksika, Yemen ve daha birçok ülkeden vatandaşlar katıldı. Birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmek için Türkiye'den yardım istedi. Sudan'da asker-HDK çatışmaları ikinci haftasına giriyor. Başkent Hartum ve diğer kentlerde 15 Nisan'da isyancı ilan edilen güçler ile HDK arasında çıkan çatışmalarda 413 kişi öldü, 3 bin 551 kişi de yaralandı.