Sudan'da mahsur kalan vatandaşları tahliye için giden Türkiye uçağına ateş açıldı!













Sudan'da ordu ile milisler (HDK) arasında çatışmalar çıkarken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Sudan'da bulunan sivilleri kurtarmak için tahliye operasyonları başlattı.Reuters'in haberine göre, Savunma Bakanlığı "bir Türk tahliye uçağının düşürüldüğü" haberini doğruladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımız, çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan yurttaşlarımızı tahliye etme görevini icra etmek üzere Wadi Sayidna'ya seyir halindeydi. Uçağımız iniş yaptı. Personelimizde herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen uçağımızda gerekli kontroller yapılıyor" denildi.