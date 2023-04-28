DÜNYA
28 Nisan 2023 - 13:16

Sudan'da mahsur kalan vatandaşları tahliye için giden Türkiye uçağına ateş açıldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bir açıklamada Sudan'a Türk vatandaşların tahliyesi için Wadi Saidna'ya uçan C-130 tipi askeri nakliye uçağına ateş açıldığı bildirilirken mürettebattan herhangi birinin yaralanmadığı belirtildi. Sudan ordusu ise uçağın güvenli olarak piste indiği ve tamir edildiği belirtildi.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 13:16
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Sudan'da mahsur kalan vatandaşları tahliye için giden Türkiye uçağına ateş açıldı!


Sudan'da ordu ile milisler (HDK) arasında çatışmalar çıkarken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Sudan'da bulunan sivilleri kurtarmak için tahliye operasyonları başlattı.

Sudan'da mahsur kalan vatandaşları tahliye için giden Türkiye uçağına ateş açıldı



Reuters'in haberine göre, Savunma Bakanlığı "bir Türk tahliye uçağının düşürüldüğü" haberini doğruladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımız, çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan yurttaşlarımızı tahliye etme görevini icra etmek üzere Wadi Sayidna'ya seyir halindeydi. Uçağımız iniş yaptı. Personelimizde herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen uçağımızda gerekli kontroller yapılıyor" denildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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