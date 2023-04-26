GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 10:31

Sudan'da savaşın içinden çıkan 189 Türk vatandaşı yurda döndü!

Sudan'da ordusu ile HDK arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 15 Nisan'dan bu yana yurt dışına tahliyeleri gerçekleştirilen 189 Türk vatandaşının İstanbul'a geldiği bildirildi.

GÜNDEM
26 Nisan 2023 - 10:31
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Sudan'da savaşın içinden çıkan 189 Türk vatandaşı yurda döndü!


15 Nisan sabahı, Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan ordusunun ve Hızlı Destek Gücü'nün (HDK) orduya tam katılımını öngören askeri güvenlik reformları konusunda hararetli bir çatışma yaşanıyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda şimdiye kadar 460 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 ilde çıkan çatışmaların sonucunda 4 bin 63 kişinin de yaralandığı belirtilirken Türkiye, ülkede bulunan Türk vatandaşların tahliyeleri için gerekli çalışmaları başlattı.



Sudan'daki 189 Türk vatandaşının tahliyeleri gerçekleştirildi

189 TÜRK VATANDAŞI YURDA DÖNDÜ

Sudan'dan tahliye edilerek Etiyopya'ya giden 189 Türk vatadaşı, başkent Addis Ababa'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı saat 01.10 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliyeleri gerçekleştirilen Türk vatandaşlarından Sudan'da mobilya işi yapan Naci Akgün, savaş çıkınca her şeyi bırakarak Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Sudan'daki 189 Türk vatandaşının tahliyeleri gerçekleştirildi

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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