Sudan'da savaşın içinden çıkan 189 Türk vatandaşı yurda döndü!













189 TÜRK VATANDAŞI YURDA DÖNDÜ

15 Nisan sabahı, Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan ordusunun ve Hızlı Destek Gücü'nün (HDK) orduya tam katılımını öngören askeri güvenlik reformları konusunda hararetli bir çatışma yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda şimdiye kadar 460 kişinin öldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 ilde çıkan çatışmaların sonucunda 4 bin 63 kişinin de yaralandığı belirtilirken Türkiye, ülkede bulunan Türk vatandaşların tahliyeleri için gerekli çalışmaları başlattı.Sudan'dan tahliye edilerek Etiyopya'ya giden 189 Türk vatadaşı, başkent Addis Ababa'dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı saat 01.10 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliyeleri gerçekleştirilen Türk vatandaşlarından Sudan'da mobilya işi yapan Naci Akgün, savaş çıkınca her şeyi bırakarak Türkiye'ye döndüğünü söyledi.