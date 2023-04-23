Sudan'da yabancı vatandaşlar tahliye edilecek













Ordu komutanı Fattah al-Burhan, "önümüzdeki saatlerde" tahliyelerini kolaylaştırmayı ve güvence altına almayı kabul etti. İngiltere hükümeti, "Hartum'daki İngiliz vatandaşlarını ve diplomatik personelini desteklemek için mümkün olan her şeyi yaptığını" söyledi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Sudan'daki durumla ilgili bir acil müdahale komitesi olan Cobra toplantısına başkanlık etti.Hartum'daki bir İngiliz vatandaşı BBC'ye İngiliz hükümeti tarafından "tamamen terk edilmiş" hissettiğini söyledi ve olası tahliye planları hakkında kendisine "fazla bilgi" verilmediğini ekledi. Vatandaş, "Burada yerde bir İngiliz olmak çok iç karartıcı, endişe verici ve kafa karıştırıcı olmaya devam ediyor." dedi. Suudi Arabistan ayrıca vatandaşlarının ve "kardeş" ülkelerin vatandaşlarının tahliyesini ayarladığını duyurdu. Devlet televizyonu Al-Ekhbariyah, bazı Suudi vatandaşlarının ve diğer ülke vatandaşlarının liman kenti Cidde'ye geldiğini bildirdi. İspanya savunma bakanı ise, ülkenin İspanyol vatandaşlarını ve diğerlerini tahliye etme çabalarının bir parçası olarak Cibuti'ye altı uçağın gönderildiğini söyledi.