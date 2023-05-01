Sudan'da yoğun hava saldırısı!













Sudan ordusu, paramiliter rakipleri Hızlı Müdahale Güçlerini temizlemek için şehre saldırdığını söyledi. En son ateşkes Pazar günü gece yarısı sona erecekken paramiliter güçler, üç gün daha uzatıldığını söyledi.Milyonlarca insan, yiyeceğin kıtlaştığı başkentte kapana kısılmış durumda.Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, hastaneler için sağlık kitleri de dahil olmak üzere sekiz ton yardım malzemesiyle Port Sudan'a bir uçağın iniş yaptığını söyledi. 15 Nisan'da çıkan çatışmalar nedeniyle başkentteki sağlık tesislerinin yüzde 70'inden fazlası kapanmak zorunda kaldı.