DÜNYA
20 Nisan 2023 - 18:20

Sudan'daki çatışmada 9 çocuk öldü

Birleşmiş Milletler kuruluşu Unicef, çatışmaların altıncı gününde devam ettiği ve Sudan'da en az dokuz çocuğun öldüğünü belirtti.

DÜNYA
20 Nisan 2023 - 18:20
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Sudan'daki çatışmada 9 çocuk öldü


 UNICEF, sivillerin bazı ülkelerdeki okullara ve bakım merkezlerine sığındığını, hastanelerin de çocukları tahliye etmek zorunda olduğunu da belirtti.

  Sudan



 Çatışmanın hayatı kurtarmaya yönelik çalışmaları kesintiye uğrattığı, kadınların 24 saat devam eden ve artan şiddet nedeniyle risk altına giren bakıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

  

 Unicef, devam eden Sudan krizinde benzeri görülmemiş elektrik kesintileri nedeniyle 40 milyon doların üzerinde aşı ve insülinin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

  

 Hartum'daki ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamalara göre, şiddetli çatışmalarda 270 kişi öldü.

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