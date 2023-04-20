Sudan'daki çatışmada 9 çocuk öldü













UNICEF, sivillerin bazı ülkelerdeki okullara ve bakım merkezlerine sığındığını, hastanelerin de çocukları tahliye etmek zorunda olduğunu da belirtti.Çatışmanın hayatı kurtarmaya yönelik çalışmaları kesintiye uğrattığı, kadınların 24 saat devam eden ve artan şiddet nedeniyle risk altına giren bakıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Unicef, devam eden Sudan krizinde benzeri görülmemiş elektrik kesintileri nedeniyle 40 milyon doların üzerinde aşı ve insülinin bozulma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Hartum'daki ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamalara göre, şiddetli çatışmalarda 270 kişi öldü.