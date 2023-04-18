DÜNYA
18 Nisan 2023 - 03:13

Sudan'daki çatışmalarda 180'den fazla ölü

Sudan'da hafta sonundan bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çıkan silahlı çatışmalarda 180'den fazla kişi öldü ve bin 800 kişi ise yaralandı.

DÜNYA
18 Nisan 2023 - 03:13
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Sudan’daki çatışmalarda 180’den fazla ölü


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Sudan



Perthes gazetecilere verdiği demeçte, "Çatışma neredeyse kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu çok akıcı bir durum. Bu nedenle dengenin nereye kaydığını söylemek çok zor." dedi. Perthes, ölü sayısı artmaya devam ederken devam eden düşmanlıkların ülkenin geleceğini riske attığını da söyledi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, devam eden çatışmayı şiddetle kınadı ve her iki tarafı da "düşmanlıkları derhal durdurmaya, sükuneti sağlamaya ve krizi çözmek için bir diyalog başlatmaya" çağırdı.

Sudan

NE OLMUŞTU?

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri arasında Cumartesi günü başkent Hartum ve çevresinde çatışma çıkmıştı.  Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda bir süredir yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Hızlı Destek Kuvvetleri, orduyu Hartum'un güneyindeki güçlerine saldırmakla suçlarken, ordu, paramiliter gücün "yalan yaydığını" söylemiş ve onları "asi" grup ilan etmişti.

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