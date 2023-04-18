Sudan’daki çatışmalarda 180’den fazla ölü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.
Perthes gazetecilere verdiği demeçte, "Çatışma neredeyse kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu çok akıcı bir durum. Bu nedenle dengenin nereye kaydığını söylemek çok zor." dedi. Perthes, ölü sayısı artmaya devam ederken devam eden düşmanlıkların ülkenin geleceğini riske attığını da söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, devam eden çatışmayı şiddetle kınadı ve her iki tarafı da "düşmanlıkları derhal durdurmaya, sükuneti sağlamaya ve krizi çözmek için bir diyalog başlatmaya" çağırdı.