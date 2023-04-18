Sudan’daki çatışmalarda 180’den fazla ölü













NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.Perthes gazetecilere verdiği demeçte, "Çatışma neredeyse kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu çok akıcı bir durum. Bu nedenle dengenin nereye kaydığını söylemek çok zor." dedi. Perthes, ölü sayısı artmaya devam ederken devam eden düşmanlıkların ülkenin geleceğini riske attığını da söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, devam eden çatışmayı şiddetle kınadı ve her iki tarafı da "düşmanlıkları derhal durdurmaya, sükuneti sağlamaya ve krizi çözmek için bir diyalog başlatmaya" çağırdı.Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri arasında Cumartesi günü başkent Hartum ve çevresinde çatışma çıkmıştı. Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda bir süredir yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Hızlı Destek Kuvvetleri, orduyu Hartum'un güneyindeki güçlerine saldırmakla suçlarken, ordu, paramiliter gücün "yalan yaydığını" söylemiş ve onları "asi" grup ilan etmişti.