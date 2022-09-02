DÜNYA
02 Eylül 2022 - 22:24

Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi

Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi.

DÜNYA
02 Eylül 2022 - 22:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi


Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Sağanak yağışlar nedeniyle 105 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Sel felaketinde 34 bin 328 evin zarar gördüğü ve 46 bin 428 evin ise tamamen yıkıldığı belirtilirken, 225'ten fazla kamu tesisinin ve 108'den fazla mağaza ile deponun da hasar aldığı açıklandı.

OHAL ilan edilmişti



Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos'ta seller nedeniyle Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etmişti. Sudan'da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanır. Sudan'da 2020'de şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan'da Badin Garnizonu’nu ziyaret etti
Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan'da Badin Garnizonu’nu ziyaret etti
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı
Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı
Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı
G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı
G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü