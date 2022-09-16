Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 134'e yükseldi













Sudan'da şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada sel felaketinde şu ana kadar 134 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ulusal Sivil Savunma Konseyi ise, geçen hafta meydana gelen sel felatinde 120 kişinin yaralandığını bildirildi.