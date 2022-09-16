DÜNYA
16 Eylül 2022 - 23:35

Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 134'e yükseldi

Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 134'e yükseldi.

DÜNYA
16 Eylül 2022 - 23:35
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Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 134'e yükseldi


Sudan'da şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada sel felaketinde şu ana kadar 134 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ulusal Sivil Savunma Konseyi ise, geçen hafta meydana gelen sel felatinde 120 kişinin yaralandığını bildirildi.

OHAL ilan edilmişti



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