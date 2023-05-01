DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:29

Sudan Merkez Bankası alevler içinde

Hartum'da çatışmalar devam ederken Sudan Merkez Bankası'nın bir şubesinin ateşe verildiğini gösteren video ortaya çıktı.

DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:29
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Sudan Merkez Bankası alevler içinde

  Pazar günü, sivillerin kaçmasına izin vermeyi amaçlayan bir ateşkese rağmen kentte hava saldırıları yoğunlaştı. Ordu, paramiliter rakipleri Hızlı Müdahale Güçlerinitemizlemek için şehre saldırdığını açıkladı.

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