Pazar günü, sivillerin kaçmasına izin vermeyi amaçlayan bir ateşkese rağmen kentte hava saldırıları yoğunlaştı. Ordu, paramiliter rakipleri Hızlı Müdahale Güçlerinitemizlemek için şehre saldırdığını açıkladı.
DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:29
Sudan Merkez Bankası alevler içinde
Hartum'da çatışmalar devam ederken Sudan Merkez Bankası'nın bir şubesinin ateşe verildiğini gösteren video ortaya çıktı.
DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 01:29
Pazar günü, sivillerin kaçmasına izin vermeyi amaçlayan bir ateşkese rağmen kentte hava saldırıları yoğunlaştı. Ordu, paramiliter rakipleri Hızlı Müdahale Güçlerinitemizlemek için şehre saldırdığını açıkladı.
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